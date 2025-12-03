Iñaki Urdangarin ocuparà tots els titulars la setmana vinent, quan s’estreni l’entrevista que li ha fet el Jordi Basté per al seu programa Pla seqüència de La 2 Cat. Té ganes d’explicar la seva veritat després de tot el que ha viscut, del matrimoni durant dues dècades amb Cristina de Borbó i el pas per la presó. En els vídeos promocionals que han compartit, se’l sent reconèixer que mai no ha concedit una entrevista com aquesta i que recorda perfectament haver estat els “1000 dies i 1000 nits a presó“. Serà l’11 de desembre quan s’emeti una conversa que pot fer tremolar a la Zarzuela, ja que mai no ha parlat així un exmembre de la família reial.
Els productors mantenen amb molt de secret qualsevol detall que tingui a veure amb el contingut d’aquest programa i tot el que ha deixat anar per la boca l’exduc de Palma. Ara bé, la revista Semana ha pogut saber que Iñaki no donarà detalls de la família reial i tampoc no contestarà les paraules que li dedica Joan Carles de Borbó a les seves memòries.
Sí que parlarà sobre un tema que genera molta curiositat, quan va estar empresonat. Sobre allò, sembla que respondrà amb molta sinceritat. Per exemple? Quina va ser la pitjor part d’aquella experiència: “Que acabés provocant el final del meu matrimoni amb Cristina“, han filtrat que dirà. També li preguntaran sobre la seva nova parella, Ainhoa Armentia, de qui es reconeix “molt enamorat”: “És una dona que m’ha estimat sense demanar res a canvi“.
Què se sap de les memòries que està preparant Iñaki Urdangarin?
No content amb aquesta aparició bomba a televisió -que es farà en català, per cert-, també està preparant unes memòries que podrien veure la llum a principis de l’any vinent. La primera a parlar-ne obertament va ser Pilar Eyre, que ara dona més detalls sobre un llibre que l’Iñaki hauria començat a escriure a presó. No és un rumor, sinó un fet cert: “Estan acabades i escrites a mà per ell mateix sense censures perquè l’editorial que les publicarà no té cap tipus de lligam amb la Casa Reial”, escriuen a Lecturas.
Sobre el contingut en si que explicarà a les memòries, han sabut que Iñaki confessarà com van ser “els anys feliços amb la infanta”, el seu amor, el matrimoni, el naixement dels fills i detalls que expliquen com va acabar “descontrolant-se tot“. També hi haurà uns quants capítols sobre la carrera de jugador d’handbol i la vida a Barcelona. La part més potent? Quan acusarà Joan Carles d’haver-lo “deixat caure” quan va sortir a la llum el cas Nóos i que criticarà Felip i Letícia per no haver volgut saber “res més” sobre ell. Sobre el seu present, sembla que confessarà en aquestes reflexions sentir-se “molt sol” i decebut perquè ningú no oblida el seu pas per presó.
Molts es preguntaran què opina la seva exdona sobre aquest exercici de transparència en un llibre que, més que una autobiografia, pretén ser un llibre d’autoajuda. Cristina tindria coneixement d’aquest projecte, però no hi ha intervingut: “L’ajuda i li dona suport perquè, en certa manera, es compadeix d’ell“.