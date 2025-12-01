Joan Carles I ha difós un vídeo per fer promoció del seu llibre en el qual reivindica el seu mandat i demana als joves de l’estat espanyol que donin suport al seu fill, Felip VI, “en la dura tasca que és unir tots els espanyols“. Un missatge que des de la Casa Reial desconeixien i han considerat “inoportú i innecessari”.
Pocs dies abans que les memòries del rei emèrit surtin a la venda a totes les llibreries de l’estat espanyol, Joan Carles I ha publicat un vídeo promocional en el qual apareix l’exmonarca assegut i amb una bandera d’Espanya de fons. En aquest vídeo s’adreça directament als joves i reivindica el seu paper en la Transició: “Vull que sapigueu que els vostres pares, els vostres avis i molts espanyols units aconseguim fer una transició exemplar: donar un canvi a aquest país en unes circumstàncies molt complexes en les quals tots vam haver d’esforçar-nos i arriscar”, explica. “Amb la generositat i l’esforç de tots, vam aconseguir que aquest país sigui el que avui és”, apunta Joan Carles I.
Explicar la història “sense distorsions interessades”
En aquesta línia, l’exmonarca també justifica la publicació de les seves memòries per explicar la recent història de l’estat espanyol “sense distorsions interessades” i explicades per algú “que va viure la Transició de primera mà”. D’aquesta manera, el Borbó elogia la monarquia i el paper “essencial” que va tenir fa 50 anys i en la seva posició institucional. Per aquesta raó justifica la crida per recolzar Felip VI en la seva “dura tasca”.
Des de la Casa Reial s’han desvinculat del vídeo publicat aquest dilluns, i han assegurat a diversos mitjans que desconeixien el missatge que volia enviar Joan Carles I, el qual han considerat que “no és ni oportú ni necessari”.
En aquest llibre, el rei emèrit intenta compartir algunes de les seves reflexions més profundes, on parla d’infidelitats per primera vegada, reconeix la mala relació amb Letícia, considera que l’aventura amb Corinna va ser un error de magnituds majúscules i que es va equivocar acceptant els milions del rei de l’Aràbia Saudita.