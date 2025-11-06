Les tres mentides de Joan Carles de Borbó a les seves memòries

Joan Carles de Borbó és en boca de tothom per la publicació de les seves memòries, un llibre que ha revolucionat França i, més especialment, Espanya. El rei emèrit espanyol ha volgut fer un exercici de transparència i ha compartit, amb tothom, algunes de les seves reflexions més profundes. Al final, intenta fer-se la víctima i lamenta profundament que el fill hagi estat tan dolent d’enviar-lo a Abu Dhabi sense el suport de ningú. Parla d’infidelitats per primera vegada, reconeix la mala relació amb Letícia, considera que l’aventura amb Corinna va ser un error de magnituds majúscules, que es va equivocar acceptant els milions del rei de l’Aràbia Saudita… però ha dit la veritat? Pilar Eyre, experta en la casa reial, ha analitzat les seves paraules i ha arribat a la conclusió que hi ha deixat anar tres grans mentides.
Ha estat a El programa de Ana Rosa on ha desgranat si creu que ha estat tan sincer com diu o no. La primera mentida? Quan Joan Carles diu que va marxar cap a Abu Dhabi “amb la consciència tranquil·la i l’esperit seré”: “Això de l’esperit serè és mentida. L’emèrit va estar lluitant com un gat panxa enlaire per no ser descavalcat pel seu fill. No es posava al telèfon i ‘s’hi negava”. De fet, creu que Joan Carles va marxar “indignat” i “amb molt de mal al cor”. L’única persona que el va acomiadar va ser el cap dels serveis secrets i això és molt significatiu, de fet.
La cronista també s’ha posat les mans al cap quan ha llegit que el pare de Felip de Borbó parla de “desviaments sentimentals” com a eufemisme de les infidelitats que hauria comès. Pilar Eyre s’ha indignat, ja que la relació que va tenir amb les amants era molt més que un desviament: “Corinna ha estat la seva dona als països àrabs i va voler casar-se amb ella, de la mateixa manera que també ha tingut una senyora a Mallorca que era pràcticament la seva dona”.
I la tercera mentida? Que Joan Carles dediqui tot un capítol a parlar meravelles de la seva dona i que digui que mantenen contacte telefònic: “Em sembla d’un cinisme. No han tingut relació, pràcticament, des que va néixer Felip. En els últims anys gairebé no es veuen i no tenen cap tracte“. El que l’emèrit no diu? Que la seva antiga amant Marta Gayá sí que és habitual a la seva residència d’Abu Dhabi: “Com pot tenir la barra de dir el que ha dit quan tothom sap que té altres companyies que no són la reina. Sofia ha patit moltíssim i pateix“.
Entrevistaran Joan Carles de Borbó a televisió?
Pilar Eyre ha sabut que hi ha un programa de televisió fent molta pressió per poder entrevistar-lo. Fins ara, l’emèrit només ha concedit una entrevista per fer promoció de les memòries i ho ha fet a la premsa francesa. Aconseguiran convèncer-lo? És poc probable que permetin que acudeixi a un plató, però està demostrant que fa el que vulgui. De fet, també els haurien ofert acudir amb totes les càmeres a Abu Dhabi i que l’entrevistin des d’allà.
Una informació potent que podria complicar les coses a l’emèrit té a veure amb Corinna. I és que l’amant més famosa de Joan Carles de Borbó està llegint les memòries per veure si pot demandar-lo per alguna cosa de les que digui sobre ella: “Encara està cremada de l’última trobada. Està intentant veure si hi ha alguna manera en què pugui ensenyar el llibre als advocats“.