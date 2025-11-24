El passat divendres el Palau Reial va celebrar una cerimònia molt especial per als Borbons espanyols. Felip VI feia entrega del Toisó d’Or a la seva mare, Sofia de Grècia. Una condecoració per la feina feta durant els anys que va ser reina. “Gràcies pel teu compromís de dècades i pel teu profund sentit del deure. Has donat suport amb convicció a Joan Carles, al meu pare”, va anunciar en el discurs en una escena lacrimògena per a l’Emèrita. En tot cas, un dels actes que més interès ha despertat era la trobada familiar al Palau del Pardo que se celebrava el cap de setmana, en el qual s’ha retrobat bona part de la família i on, després de no convidar-lo a l’entrega del Toisó, Joan Carles de Borbó ha fet la seva entrada. Com ha estat aquest dinar i quins detalls han tret a la llum?
Reunió familiar, discurs emotiu i una norma no escrita trencada
Els royals espanyols travessen una etapa una mica turbulenta tenint en compte tot el soroll mediàtic que ha generat la publicació de les memòries de l’Emèrit a França. Tot i que a Espanya encara no ha sortit a la llum, les entrevistes que ha concedit el pare de Felip i els detalls que ja es coneixen, com les declaracions sobre la mala relació amb Letícia i el perdó a la seva dona Sofia, aquesta reunió familiar era una manera de saber com estava la relació realment. Des de la Zarzuela ja es va avisar que seria un acte privat i que no transcendirien informacions ni fotografies, però no han pogut evitar que es filtrin algun detalls curiosos.
Un d’ells ha estat la norma no escrita que s’han saltat Letícia i Felip. Segons explica Vanitatis, el matrimoni i les filles es van desplaçar en el mateix cotxe cap al lloc on se celebraria la trobada, trencant amb les recomanacions de protocol que indiquen que el monarca i el seu hereu no haurien de viatjar junts per motius de seguretat. En tot cas, Elionor de Borbó té carnet de conduir, per tant, hauria estat divertit veure-la arribar al voltant amb la seva germana de copilot. Ara bé, indiquen, però, que a la sortida d’aquest esmorzar Felip sí que anava tot sol dins el cotxe.
La bona relació dels cosins
Aquesta reunió familiar ha tornat a reunir després de molts temps bona part dels Borbons, també amb les germanes de Felip, Cristina i Elena de Borbó i els seus respectius fills. Segons assenyala el citat mitjà, els cosins van anar sortint dels cotxes “pràcticament en bloc”, mostrant una “complicitat evident”. Un dels detalls més curiosos que destaquen? L’elecció de l’outfit de Victoria Federica. La jove que triomfa com a influencer va triar un estilisme una mica arriscat: un vestit ple de rodonetes de color magenta amb una jaqueta curta de vellut de color blau elèctric.
Una de les protagonistes era Sofia de Grècia, que va arribar amb la seva filla Cristina, asseguda al seient del darrere. A la sortida, els paparazzis la van captar al costat de les seves netes, Irene Urdangarin i Victoria Federica, però ni rastre d’Elionor ni Sofia. De fet, s’ha parlat molts cops de la relació entre àvia i netes. “Quan les volia visitar, havia d’avisar amb antelació encara que viuen a 500 metres. El contacte va anar perdent-se amb els anys, fins al punt que poden estar mesos sense veure’s“, va lamentar un cop. Si durant l’esmorzar han estat xerrant i compartint confidències, això és tot un misteri.
Letícia, enganxada a les filles
Una de les anècdotes que també han sortit a la llum arriba des del programa Fiesta. Què van fer només arribar al Pardo? Els esperava un còctel abans de passar al dinar, que era un menú de dos plats amb postres. A l’interior, però, Letícia feia de mare protectora i “no se separava de les seves filles”, expliquen des del programa de Telecinco. “Estaven de manera permanent amb ella i tothom s’ha acostat per saludar-les”. I la trobada amb Joan Carles? No sembla que sigui el millor moment per fer veure que són una família feliç i unida tenint en compte les informacions tan potents que conté el llibre de memòries de Joan Carles. A ell, se’l va veure arribant en un cotxe, assegut al seient del davant i amb els vidres tintats dels seients del darrere.
En tot cas, des del programa expliquen que en el moment de les postres, Felip s’hauria posat dempeus per fer “un discurs on ha barrejat l’institucional amb la part personal per dirigir-se als seus pares, visiblement emocionats”. Ara bé, des de la casa reial no s’ha publicat cap fotografia familiar d’aquesta trobada, que feia set anys que no es produïa. Hauran parlat les coses Joan Carles i Letícia? Hi va haver converses incòmodes o retrets? Ara per ara, tot és un misteri, però segur que molts voldrien tenir un foradet per mirar a través de les parets de l’habitació on s’han trobat els Borbons espanyols.