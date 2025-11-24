El pasado viernes el Palacio Real celebró una ceremonia muy especial para los Borbones españoles. Felipe VI hacía entrega del Toisón de Oro a su madre, Sofía de Grecia. Una condecoración por el trabajo realizado durante los años que fue reina. «Gracias por tu compromiso de décadas y por tu profundo sentido del deber. Has apoyado con convicción a Juan Carlos, a mi padre», anunció en el discurso en una escena lacrimógena para la Emérita. En todo caso, uno de los actos que más interés ha despertado era el encuentro familiar en el Palacio del Pardo que se celebraba el fin de semana, en el cual se ha reunido buena parte de la familia y donde, después de no invitarlo a la entrega del Toisón, Juan Carlos de Borbón ha hecho su entrada. ¿Cómo ha sido este almuerzo y qué detalles han salido a la luz?

Reunión familiar, discurso emotivo y una norma no escrita rota

Los royals españoles atraviesan una etapa un poco turbulenta teniendo en cuenta todo el ruido mediático que ha generado la publicación de las memorias del Emérito en Francia. Aunque en España aún no ha salido a la luz, las entrevistas que ha concedido el padre de Felipe y los detalles que ya se conocen, como las declaraciones sobre la mala relación con Letizia y el perdón a su mujer Sofía, esta reunión familiar era una manera de saber cómo estaba la relación realmente. Desde la Zarzuela ya se avisó que sería un acto privado y que no trascenderían informaciones ni fotografías, pero no han podido evitar que se filtren algunos detalles curiosos.

Felipe y Letizia han llegado con sus hijas | Europa Press

Uno de ellos ha sido la norma no escrita que han roto Letizia y Felipe. Según explica Vanitatis, el matrimonio y las hijas se trasladaron en el mismo coche hacia el lugar donde se celebraría el encuentro, rompiendo con las recomendaciones de protocolo que indican que el monarca y su heredero no deberían viajar juntos por motivos de seguridad. En todo caso, Leonor de Borbón tiene carnet de conducir, por lo tanto, habría sido divertido verla llegar al volante con su hermana de copiloto. Ahora bien, indican, sin embargo, que a la salida de este almuerzo Felipe sí que iba solo dentro del coche.

Felipe abandonó el almuerzo con la familia en coche y solo | Europa Press

La buena relación de los primos

Esta reunión familiar ha vuelto a reunir después de mucho tiempo a buena parte de los Borbones, también con las hermanas de Felipe, Cristina y Elena de Borbón y sus respectivos hijos. Según señala el citado medio, los primos fueron saliendo de los coches «prácticamente en bloque», mostrando una «complicidad evidente». ¿Uno de los detalles más curiosos que destacan? La elección del outfit de Victoria Federica. La joven que triunfa como influencer eligió un estilismo un poco arriesgado: un vestido lleno de círculos de color magenta con una chaqueta corta de terciopelo de color azul eléctrico.

Así iban los primos de Leonor y Sofía a la reunión familiar | Europa Press

Una de las protagonistas era Sofía de Grecia, que llegó con su hija Cristina, sentada en el asiento trasero. A la salida, los paparazis la captaron al lado de sus nietas, Irene Urdangarin y Victoria Federica, pero ni rastro de Leonor ni Sofía. De hecho, se ha hablado muchas veces de la relación entre abuela y nietas. «Cuando las quería visitar, debía avisar con antelación aunque vivan a 500 metros. El contacto fue perdiéndose con los años, hasta el punto que pueden estar meses sin verse«, lamentó en una ocasión. Si durante el almuerzo han estado charlando y compartiendo confidencias, eso es todo un misterio.

Letizia, pegada a las hijas

Una de las anécdotas que también han salido a la luz llega desde el programa Fiesta. ¿Qué hicieron al llegar al Pardo? Les esperaba un cóctel antes de pasar al almuerzo, que era un menú de dos platos con postre. En el interior, sin embargo, Letizia hacía de madre protectora y «no se separaba de sus hijas», explican desde el programa de Telecinco. «Estaban permanentemente con ella y todos se acercaron para saludarlas». ¿Y el encuentro con Juan Carlos? No parece que sea el mejor momento para hacer ver que son una familia feliz y unida teniendo en cuenta las informaciones tan potentes que contiene el libro de memorias de Juan Carlos. A él, se le vio llegando en un coche, sentado en el asiento delantero y con los cristales tintados de los asientos traseros.

Juan Carlos llega al almuerzo familiar | Europa Press

En todo caso, desde el programa explican que en el momento de los postres, Felipe se habría puesto de pie para hacer «un discurso donde ha mezclado lo institucional con la parte personal para dirigirse a sus padres, visiblemente emocionados». Ahora bien, desde la casa real no se ha publicado ninguna fotografía familiar de este encuentro, que hacía siete años que no se producía. ¿Habrán hablado las cosas Juan Carlos y Letizia? ¿Hubo conversaciones incómodas o reproches? Por ahora, todo es un misterio, pero seguro que muchos querrían tener un agujerito para mirar a través de las paredes de la habitación donde se han encontrado los Borbones españoles.