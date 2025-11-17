Les esbroncades a crits de Joan Carles i Sofia: “‘Jódete’ era el més suau”

Pilar Eyre ha acudit com a convidada del Col·lapse més exitós -i també controvertit- per la polèmica comparativa que han fet de Joan Carles i Jordi Pujol. Ella havia de limitar-se a fer un repàs a la seva vida i, sobretot, analitzar què hi ha darrere de la publicació de les memòries del rei emèrit. Ha fet gràcia, per exemple, que deixi anar el rumor que l’envolta amb l’escriptora francesa que ha escrit aquest llibre. Té o ha tingut una aventura Laurence Debary amb Joan Carles? Molts es pregunten com ha aconseguit que ell s’obri en canal amb ella d’aquesta manera i que li permeti escriure aquesta història sobre ell.
Els més malpensats, en veure que és una noia bastant més jove i atractiva, han donat per fet que havia passat alguna cosa entre ells. La francesa està casada amb un polític bastant reconegut del país gal, el qui no ha confirmat ni desmentit que realment la seva dona hagi tingut un affaire amb l’antic monarca. Si és cert o no, queda en l’imaginari col·lectiu.
Pilar Eyre analitza les memòries de Joan Carles de Borbó a TV3
Una de les grans criticades en aquest llibre és Letícia, a qui el seu sogre deixa totalment verda. L’arriba a tractar amb molt menyspreu, de fet, una distància que Pilar Eyre creu que pot anar-li d’allò més bé a l’actual reina per allunyar-se de la mala fama de l’emèrit: “En aquest llibre, ell l’acusa directament de ser la causant de trencar la família. Però els Borbons sempre han estat una família desestructurada i amb esbroncades a crits! Han tingut les filles totalment desateses, per exemple, així que ara la culpi a ella de no haver-los unit… aquesta família sempre ha estat destruïda des que va néixer Felip de Borbó“.
Una altra cosa que la cronista no entén és per què Joan Carles fa un cant d’amor a la seva dona, Sofia, en aquestes memòries: “Però si fa 40 anys que li posa les banyes d’una manera desmesurada i pública! A mi em faria vergonya fer això, la veritat, i em sembla un exercici de cinisme impressionant perquè encara ara el rei no ha abdicat de les seves coses. Un amic seu em va dir l’altre dia, de fet, que el rei ha pogut abdicar de rei, però no de tota la resta pel que fa a la seva vida íntima”.
Joan Carles arriba a lamentar que la seva dona no l’hagi visitat mai a Abu Dhabi quan ell no s’interessa per ella mai quan viatja a Espanya: “Quan Joan Carles vivia a Madrid no es veia mai amb ella, ja, de fet només es veien cada quatre mesos i parlaven a través de les seves secretàries sempre en anglès. Bé, més que parlar… s’insultaven, més aviat“.
Pilar Eyre explica l’esbroncada més forta que ha vist de Joan Carles i Sofia
En aquest entrevista a TV3, Pilar Eyre ha tret a la llum la forta esbroncada que va veure dels reis emèrits fa uns anys. Es trobaven a Santiago quan, de sobte, els va veure discutir-se d’una manera molt exagerada mentre pujaven les escales de la catedral. Van arribar a dir-se de tot, assegura, i explica per què: “Sempre que anaven junts, Sofia volia deixar-lo com un pobre home quan l’agafava i deia que anés amb compte que podia caure. Això a ell li molestava… Mira que bé estic jo i tu com un coix, semblava que li deia“.
Aquell dia a la catedral, Sofia va anar a agafar-lo del braç per fer veure que l’ajudava com si fos un ancià i ell hauria reaccionat de molt males maneres: “Joan Carles va deixar anar paraules molt ofensives. Jo estava en un programa de les tardes i vam contractar un lector de llavis per saber exactament què li havia dit. Què es deien en la intimitat? No vam poder oferir-lo en antena, només et dic això, perquè la paraula més suau que es van dir l’un a l’altre era jódete i coses molt grosses“.
Letícia i Felip arribaran a celebrar el seu 50è aniversari de casats?
En un altre punt d’aquesta conversa amb Jordi González, Pilar Eyre ha volgut dir si realment creu que Felip i Letícia estan enamorats. En un primer moment, la periodista tenia clar que no arribarien a complir 50 anys de casats “de cap de les maneres”. Sempre s’ha dit que l’actual reina va deixar clar al seu marit que ella no suportaria que li posés les banyes com havia fet la seva sogra, davant del que ell li hauria dit que ell no era com el seu pare: “Crec que són un bon equip, però estan reproduint exactament el mateix matrimoni que Joan Carles i Sofia. Estan junts per als actes oficials, tenen mostres de complicitat, cuiden les seves filles… però no sabem absolutament res què fan en el seu temps lliure”.
Pilar Eyre lamenta que no tinguem ni idea de què fan el cap de setmana o quins són els seus amics: “Ells estan sols a la Zarzuela i no sabem res sobre la seva vida com a matrimoni”. De fet, de vegades es filtra alguna fotografia del rei espanyol en un restaurant amb els amics. Però mai no els veuen sortir junts: “Què fa amb Letícia? No els veuen mai a ells dos sols, només a Felip pel seu compte. Funcionen com a equip, però em resulta molt difícil pensar que també funcionen com a parella. Sempre pensava que se separarien quan les nenes fossin majors d’edat, però ara tal com estan poden durar tota la vida”.