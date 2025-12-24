La família reial espanyola passarà la nit de Nadal per separat. L’arribada de Letícia a la Zarzuela no va venir acompanyada de molta estima dels Borbons, de la mateixa manera que l’empresonament d’Iñaki Urdangarin també va ajudar a acabar de trencar la fràgil unió dels seus membres. No hi ha bon rotllo i, davant d’això, opten per fer cadascú la seva sense dissimular. La nit de Nadal n’és un clar exemple, ja que se sap que Felip ni tan sols convida la mare a sopar amb ells malgrat viure a pocs metres de diferència.
Sofia de Grècia sempre sopa sola en aquesta nit especial, amb l’única companyia de la germana que l’acompanya alguna estona. Tenint en compte que Irene travessa, ara mateix, un estat de salut molt preocupant, és probable que no pugui seure a taula amb ella. Veurem la reina emèrita tota sola?
Amb el fill que passa olímpicament i el marit a Abu Dhabi, l’única companyia que podria tenir seria la de les seves filles. És habitual que Cristina i Elena passin aquestes dates amb Joan Carles, però enguany haurien fet una excepció i soparan amb la mare. Així ho confirma Vanitatis, el portal digital, que insisteix que Felip, Letícia i les filles tornaran a passar per casa de Sofia a felicitar-la les festes abans del sopar -al que no la conviden, insistim-. Tots viuen a la Zarzuela, encara que a palauets separats, però no la premien amb res més que una visita exprés.
Què faran els nets de Sofia a la nit de Nadal?
Aquest Nadal és especialment difícil per a Sofia, que ha hagut d’afrontar aquesta mateixa setmana la mort de la seva amiga de l’ànima Tatiana. A més a més, haver gestionat tot el que s’ha comentat de les memòries del seu marit no ha ajudat al fet que el final del 2025 fos gaire amable per a ella.
Davant d’això, ara que l’emèrita està enfonsada, les filles han optat per quedar-se al seu costat i intentar animar-la: “Sofia tindrà les filles amb ella i la seva germana Irene”. Ara bé, deixen caure des del mitjà que Elena i Cristina han pres aquesta decisió perquè tampoc no tenien cap pla millor: “Els respectius fills ja tenien compromisos per la seva banda“.
Froilán es quedarà a Abu Dhabi aquestes festes amb el seu avi i no està previst que rebin la companyia de ningú, com sempre passava abans. Victoria Federica, per la seva banda, ha fet plans fora de la família perquè no té la millor de les relacions amb la mare i prefereix anar per lliure. I els cosins? Ells estaran a Bidart, amb el pare i la resta de la família Urdangarin. Si tenim en compte que Elionor i Sofia sopen amb els pares i no amb l’àvia, ens trobem amb què cap dels vuit nets estaran amb ella durant la nit de Nadal. Unes festes solitàries per a la reina emèrita.