Sofia de Grècia viu una situació molt complicada. La dona de Joan Carles fa temps que pateix per la salut de la seva germana, Irene de Grècia. La reina emèrita va perdre la seva millor amiga el passat mes de desembre, la princesa Tatiana Radziwill, als 86 anys. Totes dues estaven molt unides fins al punt que ella havia estat la seva dama d’honor a la boda de Sofia i Joan Carles. En tot cas, el seu patiment no s’atura aquí perquè l’estat de salut de la germana no millora. Fa unes setmanes, Pilar Eyre en el seu blog de la revista Lecturas treia a la llum unes informacions que feien saltar totes les alertes. “Irene està deixant de ser Irene. Aquella dona inconformista i una mica ingènua, espontània i espiritual, va desdibuixant-se amb cruel lentitud davant dels ulls de la seva germana que l’estima tendrament”.
Evidentment, és molt trist veure que una persona tan propera, sobretot quan és la teva germana i persona de confiança, es va apagant a poc a poc, i en el cas de Sofia, després d’un any complicat marcat també per la publicació de les memòries de Joan Carles, la situació no millora. Aquesta setmana, la Casa Reial ha anunciat que Sofia ha cancel·lat la seva agenda professional per a un parell d’actes que tenia aquesta setmana. El motiu? Segons apuntes des de la revista HOLA, l’estat de salut d’Irene de Grècia l’ha portat a prendre aquesta decisió.
El patiment de Sofia de Grècia davant l’estat de salut de la seva germana Irene
L’emèrita havia de desplaçar-se aquesta setmana a les Illes Canàries per formar part d’un parell d’actes de la seva agenda que ha cancel·lat per sorpresa. Si fem cas de les informacions que ha compartit la citada revista, Sofia de Grècia no allunyar-se d’Irene. “Ha cancel·lat les seves activitats oficials perquè no vol sortir de la Zarzuela per poder estar al costat de la seva germana de 83 anys. El declivi de la princesa Irene és diari i la seva vida es va apagant”, exposen.
Fa molts anys que Irene pateix una malaltia congènita que va afectant gradualment la seva salut. La seva germana gran està molt pendent d’ella, veient com va deixant de ser ella mateixa. Les últimes imatges seves que hi ha corresponen a una boda del seu nebot a Atenes el passat mes de febrer de 2025, on se la veia físicament molt canviada. La seva vida pública s’ha anat reduint durant tots aquests nyas i fins i tot mesos enrere, aquest empitjorament va portar-la a suprimir-les del tot.
Discreció sobre la salut d’Irene de Grècia
És evident que no és gens maco veure com una persona incondicional en la teva vida va perdent tot el que era, i en el cas de Sofia, després de la mort de la seva amiga íntima Tatiana, veure que la seva germana també va deixant de ser ella mateixa no és un plat de bon gust. D’altra banda, des de la Casa Reial sempre han estat “molt discrets” pel que fa a la salut d’Irene de Grècia, segons explica la revista Lecturas. Els pocs detalls que van sortint a la llum els descobrim amb comptagotes, però el fet que Sofia hagi decidit anul·lar la seva agenda fa pensar que l’estat és d’allò més crític. “El que queda clar tenint en compte el gest de la reina Sofía, és que la cosa no pinta bé”, apunten.
De fet, Pilar Eyre fa unes setmanes va compartir detalls de la tristesa que marcava la vida de Sofia els darrers mesos, conscient que quan mori la seva germana es quedarà més aviat sola. “Encara que la cara de Sofia continuï sent tan impàvida com sempre públicament, les penes íntimes i les tempestes que agiten la seva ànima de 87 anys no la deixen viure en pau. No només li fa mal el passat del seu marit, sinó el seu present”, va explicar. A més a més, la periodista catalana especialitzada en cases reials, va explicar que les fonts properes asseguren que se sent “tremendament aïllada” i que les filles prefereixen la companyia del pare “amb qui tenen més complicitat”. En tot cas, un mal moment que s’allarga i que no la deixa viure en pau.