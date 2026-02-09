Sofia de Grècia, amb una pena “immensa”: “Parla amb els morts”

Sofia de Grècia ha perdut la germana i la seva millor amiga en només dos mesos de diferència, un cop molt dur que la deixa totalment sola perquè elles dues eren els únics suports que li quedaven. La reina emèrita té tot el seu entorn preocupat, si fem cas de la informació que s’està filtrant a la premsa rosa. Les càmeres la van veure plorar i totalment trencada en l’últim adeu a Irene de Grècia i, des d’aquell comiat, no se l’ha tornat a veure perquè s’ha pres uns dies lliures per poder passar el dol tranquil·la. Aquest dimarts reprendrà la seva agenda oficial i, per tant, els periodistes podran preguntar-li directament com es troba. Fins llavors, tot el que sabem és el que està explicant gent que l’envolta en aquests mals moments.
Aquests són “moments molt difícils” per a la dona de Joan Carles de Borbó, ja que “no aixeca el cap” amb tantes pèrdues i absències. “Resa molt i rep el suport dels cosins alemanys i els nebots grecs que li truquen clandestinament“, assegura la cronista Pilar Eyre. El problema? Que Sofia no ho supera, fins al punt que estaria “vivint en el passat” i “parlant amb els morts“. De fet, té clar que és “frívola” la imatge que estan intentant transmetre d’una emèrita recuperada i pensant en la feina: “La imatge real d’ara mateix és la d’una Sofia patint molt“.
El seu entorn també ha parlat amb la revista ¡Hola!, als qui confirmen que efectivament Sofia té “una pena enorme” en aquests moments i que han estat setmanes “tremendament difícils”. No obstant això, no volen que els més monàrquics es preocupin i insisteixen que ella està “bé“, “forta de salut“, “animada” i “amb ganes de tornar a la feina“. La dona està immersa en un dol que serà llarg, això sí que ho diuen, però ha sobtat que incideixin tant en què no se sent sola: “Està acompanyada dels seus fills i nets, que contínuament la visiten i estan bolcats en ella”.
Informacions contradictòries sobre l’estat d’ànims de Sofia de Grècia
En què quedem, llavors? Perquè hi ha altres fonts amb informacions més similars a la que arriba a Pilar Eyre, com és el cas de Susanna Griso. La presentadora d’Espejo Público ha pogut saber que Sofia està “molt sola” i passant-ho “molt malament” sobretot perquè s’adona que la seva família està dividida i, al final, ella està sola a casa seva.
El que sí que està confirmat és que, aquesta setmana, la Casa Reial ha omplert la seva agenda amb dos actes que la faran desconnectar una mica de tanta pena. Dimarts 10 de febrer, acudirà al Banc d’Aliments de Bizkaia i també se la veurà a Madrid el cap de setmana en el concert d’homenatge al director d’orquestra Zubin Metha. Caldrà veure si concedeix alguna declaració a la premsa o si opta per fer bona cara i evitar el tema.