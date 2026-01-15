Notícia molt trista a la Zarzuela aquest dijous 15 de gener. Irene de Grècia, la germana de Sofia de Grècia, ha mort als 83 anys després de lluitar durant molts mesos contra un problema de salut que l’ha anat deteriorant. Tal com ha informat la Casa Reial, Irene de Grècia ha mort aquest dijous a les 11:40 h al palau de la Zarzuela, lloc on feia dècades que vivia la princesa grega al costat de la seva germana Sofia.
Feia temps que es parlava de l’estat crític d’Irene, sobretot després que sortís a la llum que la mare de Felip havia decidit anul·lar la seva agenda in extremis per quedar-se amb la seva germana a la Zarzuela. Ha cancel·lat les seves activitats oficials perquè “no vol sortir de la Zarzuela per poder estar al costat de la seva germana de 83 anys. El declivi de la princesa Irene és diari i la seva vida es va apagant”, van recollir des de la revista HOLA fa uns dies. Sembla, doncs, que la situació era més greu del que s’esperaven i ara la reina emèrita espanyola ha d’acomiadar-se de la seva germana i gran confident.
Els últims mesos d’Irene de Grècia
Fa només unes setmanes, la periodista catalana Pilar Eyre en el seu blog de la revista Lecturas treia a la llum unes informacions que feien saltar totes les alarmes respecte al visible deteriorament de la salut de la princesa grega. “Irene està deixant de ser Irene. Aquella dona inconformista i una mica ingènua, espontània i espiritual, va desdibuixant-se amb cruel lentitud davant dels ulls de la seva germana que l’estima tendrament”.
Les darreres hores haurien estat crítiques, sobretot pel moviment d’última hora de la dona de Joan Carles, cancel·lant la seva agenda per quedar-se ben a prop d’Irene, de qui fa anys que no se separa perquè totes dues viuen a la Zarzuela. I de què ha mort? Segons diverses fonts i les informacions dels darrers anys, la lluita contra una llarga malaltia neurodegenerativa hauria estat el motiu d’aquesta pèrdua que ha trasbalsat la família reial espanyola, sobretot la seva germana, que estaria “desconsolada”. Confidents i amigues, Sofia i Irene han estat inesperables sobretot en els moments més difícils per a l’emèrita com les polèmiques i els desaires del seu marit.
Com serà la cerimònia per acomiadar-la?
El comunicat que ha compartit la casa reial, com dèiem, “lamenta la mort de la princesa Irene de Grècia aquest matí al palau de la Zarzuela de Madrid”. Una informació molt dolorosa per a la mare de Felip de Borbó, que fa només unes setmanes havia de dir adeu també a la seva amiga intima Tatiana Radziwill, que moria als 86 anys. Serà les pròximes hores quan sabrem com serà la cerimònia que es farà a Espanya per acomiadar-se d’Irene de Grècia i també les informacions sobre el trasllat del fèretre al seu país de naixement, segons explica la revista Lecturas. Felip i Letícia haurien rebut la notícia durant diversos compromisos professionals que tenien respectivament aquesta matí, en canvi, Sofia no s’ha separat de la seva germana fins al trist final. En tot cas, la família té un viatge previst a Grècia per a l’últim adeu de la princesa.
La salut d’Irene de Grècia ha estat un dels temes recurrents de les revistes del cor i els experts en cases reials, que apuntaven cap aquesta malaltia congènita que afectava la germana de Sofia. “Va anar provocant-li la pèrdua progressiva de memòria fins que no reconeixia a molts dels seus éssers estimats. Encara que és cert que ha continuat acompanyant a Sofia en moltes de les seves aparicions, la seva situació ja era molt delicada”, exposen des de la citada revista. Ara per ara, caldrà esperar per saber quins seran els pròxims moviments i com es recuperarà d’aquesta notícia l’emèrita espanyola, conscient que cada cop va quedant-se més sola.