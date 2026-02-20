Eric Dane, un dels protagonistes d’Anatomía de Grey, ha perdut la vida als 53 anys. La seva mort deixa orfes els fans de la icònica sèrie, però també totes aquelles persones que han vist totes les pel·lícules i sèries en les quals ha treballat al llarg de tots aquests anys de carrera. Hollywood plora aquesta trista notícia, que ha confirmat de matinada la seva família, sobretot perquè se sabia que estava malalt però no que podria morir tan aviat. Només fa uns mesos que van dir que l’havien diagnosticat d’ELA i hi havia esperances que encara pogués viure més. I, de fet, actualment interpretava un paper a la sèrie Euphoria i ell mateix havia manifestat que volia renovar per a una temporada més.
L’actor, que també havia treballat a X-Men i Embrujadas, va anunciar fa menys d’un any que patia Esclerosis Lateral Amiotròfica (ELA). En els últims mesos, havia posat en pausa la seva carrera per centrar-se en la conscienciació sobre la malaltia i havia estat defensant que s’investigués perquè encara no han trobat una cura. Desgraciadament, no ha arribat a temps de veure si l’aconseguiran perquè ha perdut la vida abans: “Amb un gran pesar, comuniquem que Eric Dane va morir dijous a la tarda després d’una valenta batalla contra l’ELA. Va passar els últims dies envoltat dels seus estimats amics, la seva devota esposa i les seves dues filles precioses, Billie i Georgia, que eren el centre del seu món“.
Eric Dane lluitava contra l’ELA des de feia menys d’un any
“Al llarg de la seva lluita contra l’ELA, Eric va convertir-se en un defensor apassionat de la conscienciació i la investigació, tot decidit a marcar la diferència per a altres persones que s’enfrontaven a la mateixa batalla. El trobarem molt a faltar i el recordarem sempre amb estima. Eric adorava els seus fans i estarà eternament agraït per l’amor i suport que ha rebut“, han escrit en un comunicat de la família que publica la revista People. Ha perdut la vida per culpa de la malaltia neurodegenerativa progressiva del sistema nerviós que ataca les neurones motores al cervell i la mèdul·la espinal, la que causa debilitat muscular, paràlisi i que afecta la capacitat de caminar, parlar, menjar i respirar.
L’intèrpret tenia un dels papers més estimats de la sèrie de metges, on donava vida al carismàtic i seductor cirurgià plàstic al que anomenaven McSteamy. Era un dels preferits de l’audiència, que aplaudia sempre que apareixia i que han seguit la seva carrera des de llavors. Ell, que ha parlat sobre els problemes de salut en públic sense vergonya, també havia dit fa un temps que havia tingut problemes de depressions i addicions. Amb la seva mort, Hollywood perd un actor que ha demostrat ser versàtil de la mà de tots els personatges icònics que ha interpretat.