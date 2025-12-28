L’actriu i cantant francesa Brigitte Bardot (París, 1934) ha mort aquest diumenge als 91 anys, segons ha informat la seva fundació en un comunicat. Bardot, icona de la moda i símbol sexual de mitjan segle XX, també va ser una reconeguda escriptora, activista de drets dels animals, fundadora i presidenta de la fundació que porta el seu nom.
La fundació ha anunciat “amb immensa tristesa la mort de la seva fundadora Brigitte Bardot, actriu i cantant de renom mundial que havia decidit abandonar la seva prestigiosa carrera per dedicar la seva vida a defensar els animals”. Amb tot, l’entitat ha preferit no ha detallar el dia de la mort ni el lloc, així com tampoc la causa.
La seva trajectòria com a actriu va començar en 1952, tot i que el seu primer èxit va ser a I Déu va crear a la dona (1956), dirigida per Roger Vadim, gràcies a la qual va obtenir el reconeixement internacional. Encara que no va ser la seva primera pel·lícula, la crítica la considera com la que va donar-li fama.
Després, va protagonitzar la pel·lícula de Jean-Luc Godard Le Mépris (1963). Pel seu paper en la pel·lícula Viva Maria! (1965), dirigida per Louis Malle, va ser nominada als Premis BAFTA com a Millor Actriu estrangera.
El president francès, Emmanuel Macron, ha mostrat la seva tristesa per la mort de Bardot. “Les seves pel·lícules, la seva veu, la seva glòria enlluernadora, les seves inicials, els seus dolors, la seva passió generosa pels animals, la seva cara convertida en Marianne, Brigitte Bardot encarnava una vida de llibertat. Existència francesa, esclat universal. Ella ens tocava. Plorem una llegenda del segle”.
Ses films, sa voix, sa gloire éblouissante, ses initiales, ses chagrins, sa passion généreuse pour les animaux, son visage devenu Marianne, Brigitte Bardot incarnait une vie de liberté. Existence française, éclat universel. Elle nous touchait. Nous pleurons une légende du siècle.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 28, 2025