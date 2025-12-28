El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
Mor l’actriu i cantant francesa Brigitte Bardot als 91 anys
Xavi Fernández de Castro
28/12/2025 12:30

L’actriu i cantant francesa Brigitte Bardot (París, 1934) ha mort aquest diumenge als 91 anys, segons ha informat la seva fundació en un comunicat. Bardot, icona de la moda i símbol sexual de mitjan segle XX, també va ser una reconeguda escriptora, activista de drets dels animals, fundadora i presidenta de la fundació que porta el seu nom.

La fundació ha anunciat “amb immensa tristesa la mort de la seva fundadora Brigitte Bardot, actriu i cantant de renom mundial que havia decidit abandonar la seva prestigiosa carrera per dedicar la seva vida a defensar els animals”. Amb tot, l’entitat ha preferit no ha detallar el dia de la mort ni el lloc, així com tampoc la causa.

La seva trajectòria com a actriu va començar en 1952, tot i que el seu primer èxit va ser a I Déu va crear a la dona (1956), dirigida per Roger Vadim, gràcies a la qual va obtenir el reconeixement internacional. Encara que no va ser la seva primera pel·lícula, la crítica la considera com la que va donar-li fama.

Fotograma d’una de les pel·lícules protagonitzades per Brigitte Bardot / Arxiu

Després, va protagonitzar la pel·lícula de Jean-Luc Godard Le Mépris (1963). Pel seu paper en la pel·lícula Viva Maria! (1965), dirigida per Louis Malle, va ser nominada als Premis BAFTA com a Millor Actriu estrangera.

El president francès, Emmanuel Macron, ha mostrat la seva tristesa per la mort de Bardot. “Les seves pel·lícules, la seva veu, la seva glòria enlluernadora, les seves inicials, els seus dolors, la seva passió generosa pels animals, la seva cara convertida en Marianne, Brigitte Bardot encarnava una vida de llibertat. Existència francesa, esclat universal. Ella ens tocava. Plorem una llegenda del segle”.

