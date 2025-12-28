La actriz y cantante francesa Brigitte Bardot (París, 1934) ha muerto este domingo a los 91 años, según ha informado su fundación en un comunicado. Bardot, icono de la moda y símbolo sexual de mediados del siglo XX, también fue una reconocida escritora, activista de derechos de los animales, fundadora y presidenta de la fundación que lleva su nombre.

La fundación ha anunciado «con inmensa tristeza la muerte de su fundadora Brigitte Bardot, actriz y cantante de renombre mundial que había decidido abandonar su prestigiosa carrera para dedicar su vida a defender a los animales». Con todo, la entidad ha preferido no detallar el día de la muerte ni el lugar, así como tampoco la causa.

Su trayectoria como actriz comenzó en 1952, aunque su primer éxito fue en Y Dios creó a la mujer (1956), dirigida por Roger Vadim, gracias a la cual obtuvo el reconocimiento internacional. Aunque no fue su primera película, la crítica la considera como la que le dio fama.

Fotograma de una de las películas protagonizadas por Brigitte Bardot / Archivo

Después, protagonizó la película de Jean-Luc Godard Le Mépris (1963). Por su papel en la película Viva Maria! (1965), dirigida por Louis Malle, fue nominada a los Premios BAFTA como Mejor Actriz Extranjera.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha mostrado su tristeza por la muerte de Bardot. «Sus películas, su voz, su gloria deslumbrante, sus iniciales, sus dolores, su pasión generosa por los animales, su rostro convertido en Marianne, Brigitte Bardot encarnaba una vida de libertad. Existencia francesa, esplendor universal. Ella nos tocaba. Lloramos una leyenda del siglo».