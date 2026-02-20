Eric Dane, uno de los protagonistas de Anatomía de Grey, ha fallecido a los 53 años. Su muerte deja huérfanos a los fans de la icónica serie, pero también a todas aquellas personas que han visto todas las películas y series en las que ha trabajado a lo largo de todos estos años de carrera. Hollywood llora esta triste noticia, que ha confirmado de madrugada su familia, sobre todo porque se sabía que estaba enfermo pero no que podría morir tan pronto. Hace solo unos meses que dijeron que le habían diagnosticado ELA y había esperanzas de que aún pudiera vivir más. Y, de hecho, actualmente interpretaba un papel en la serie Euphoria y él mismo había manifestado que quería renovar para una temporada más.

El actor, que también había trabajado en X-Men y Embrujadas, anunció hace menos de un año que padecía Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). En los últimos meses, había puesto en pausa su carrera para centrarse en la concienciación sobre la enfermedad y había estado defendiendo que se investigara porque aún no han encontrado una cura. Desgraciadamente, no ha llegado a tiempo de ver si lo lograrán porque ha fallecido antes: «Con gran pesar, comunicamos que Eric Dane murió el jueves por la tarde después de una valiente batalla contra la ELA. Pasó los últimos días rodeado de sus queridos amigos, su devota esposa y sus dos preciosas hijas, Billie y Georgia, que eran el centro de su mundo«.

Eric Dane luchaba contra la ELA desde hacía menos de un año

«A lo largo de su lucha contra la ELA, Eric se convirtió en un defensor apasionado de la concienciación y la investigación, decidido a marcar la diferencia para otras personas que enfrentaban la misma batalla. Lo echaremos mucho de menos y lo recordaremos siempre con cariño. Eric adoraba a sus fans y estará eternamente agradecido por el amor y apoyo que ha recibido«, han escrito en un comunicado de la familia que publica la revista People. Ha perdido la vida a causa de la enfermedad neurodegenerativa progresiva del sistema nervioso que ataca las neuronas motoras en el cerebro y la médula espinal, la que causa debilidad muscular, parálisis y que afecta la capacidad de caminar, hablar, comer y respirar.

Eric Dane era un dels protagonistes d’Antomía de Grey | Youtube

El intérprete tenía uno de los papeles más queridos de la serie de médicos, donde daba vida al carismático y seductor cirujano plástico al que llamaban McSteamy. Era uno de los favoritos de la audiencia, que aplaudía siempre que aparecía y que han seguido su carrera desde entonces. Él, que ha hablado sobre los problemas de salud en público sin vergüenza, también había dicho hace un tiempo que había tenido problemas de depresiones y adicciones. Con su muerte, Hollywood pierde un actor que ha demostrado ser versátil de la mano de todos los personajes icónicos que ha interpretado.