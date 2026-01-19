Mor el dissenyador italià Valentino als 93 anys

Cop molt dur dins el món de la moda. El mític dissenyador italià Valentino Garavani ha mort aquest dilluns 19 de gener als 93 anys, segons ha comunicat la casa de moda que porta el seu nom a través de les xarxes socials. El creador de grans peces i vestits de la història de l’alta costura ha mort al seu domicili situat a Roma, acompanyat dels seus éssers estimats.
El comunicat de la marca
En un text que han compartit a través de les xarxes socials, la fundació Valentino ha informat de la mort del creador i dissenyador italià que ha donat nom a aquesta signatura, encara sense saber els motius de la seva mort. “El nostre fundador, Valentino Garavani, ha mort avui a la seva residència de Roma, envoltat dels seus éssers estimats”, expliciten en aquest comunicat. Garavani, que va néixer a Voghera l’any 1932 és un dels grans mestres de la moda italiana del segle XX.
“La vetlla se celebrarà a la Piazza Mignanelli 23 el dimecres 21 de gener i el dijous 22 de gener, d’11.00 a 18.00 hores. El funeral tindrà lloc el divendres 23 de gener a la Basílica Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, a la Piazza della Repubblica de Roma”, expliquen per a aquells que vulguin acostar-se per acomiadar-se del dissenyador. Valentino ha vestit grans personalitats dels famosos d’arreu del món i les catifes vermelles s’han omplert de vestits d’alta costura sota una marca única. Anne Hathaway, Elizabeth Taylor, Diana de Gal·les o Audrey Hepburn han portat peces d’un dels mites d’aquest sector tan selecte que ha aconseguit guanyar un lloc dins l’Olimp dels dissenyadors de moda.