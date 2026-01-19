Muere el diseñador italiano Valentino a los 93 años

Golpe muy duro en el mundo de la moda. El mítico diseñador italiano Valentino Garavani ha muerto este lunes 19 de enero a los 93 años, según ha comunicado la casa de moda que lleva su nombre a través de las redes sociales. El creador de grandes piezas y vestidos de la historia de la alta costura ha fallecido en su domicilio situado en Roma, acompañado de sus seres queridos.

El comunicado de la marca

En un texto que han compartido a través de las redes sociales, la fundación Valentino ha informado de la muerte del creador y diseñador italiano que ha dado nombre a esta firma, aún sin conocer los motivos de su muerte. «Nuestro fundador, Valentino Garavani, ha muerto hoy en su residencia de Roma, rodeado de sus seres queridos», explicitan en este comunicado. Garavani, que nació en Voghera en el año 1932, es uno de los grandes maestros de la moda italiana del siglo XX.

«La vigilia se celebrará en la Piazza Mignanelli 23 el miércoles 21 de enero y el jueves 22 de enero, de 11:00 a 18:00 horas. El funeral tendrá lugar el viernes 23 de enero en la Basílica Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, en la Piazza della Repubblica de Roma», explican para aquellos que quieran acercarse para despedirse del diseñador. Valentino ha vestido a grandes personalidades del mundo del espectáculo y las alfombras rojas se han llenado de vestidos de alta costura bajo una marca única. Anne Hathaway, Elizabeth Taylor, Diana de Gales o Audrey Hepburn han llevado prendas de uno de los mitos de este sector tan selecto que ha logrado ganarse un lugar dentro del Olimpo de los diseñadores de moda.