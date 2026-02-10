El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
David Bisbal s’acomiada del pare, mort als 84 anys, en una carta molt dura
Jennifer Navarro
10/02/2026 15:55

David Bisbal s’ha acomiadat avui del pare, que ha perdut la vida als 84 anys després d’uns anys malalt amb Alzheimer. En aquests últims moments, ha estat envoltat de la seva família en un comiat dur que els deixa orfes i amb el cor trencat. Al llarg d’aquests últims mesos, el cantant ha parlat obertament sobre la malaltia del seu pare: “Va ser molt dur la primera vegada que no em va reconèixer. Em va dir que li sonava la meva cara, però ja no ens reconeixia a cap de nosaltres“.

Ara, s’acomiada d’ell en una carta que ha publicat al seu perfil d’Instagram: “Papa, avui et quedes a viure a dins del meu cor. Sabem que allà a dalt continuaràs sent un lluitador i guanyant tots els combats al cel“. L’exitós cantant d’Operación Triunfo ha acompanyat aquest text d’adeu de tres fotografies antigues del pare, dels anys en què triomfava com a boxejador. De fet, José Bisbal va ser un conegut boxejador fins al punt que va convertir-se en campió d’Andalusia i subcampió d’Espanya el 1960.

David Bisbal ha acomiadat el seu pare - Instagram
David Bisbal, molt emocionat en l’últim aniversari del pare

En el seu últim aniversari, David Bisbal ja havia deixat caure que les coses no anaven bé: “Trobo a faltar poder tenir una conversa amb ell, aquelles entrevistes que li feia on deia amb una claredat preciosa que ell era d’Almeria“. “Felicitats al primer campió d’Espanya de boxeig nacut a Almeria. Set títols en una època dura, quan era molt fàcil que t’enganyessin. A vegades me l’imagino corrents per la Molineta o pujant a El Tibidabo de Barcelona, cuidant cada detall, menjant el seu tros de vedella i patint amb el pes abans de la pròxima baralla. Aquell sacrifici que només coneixen els vertaders campions”, afegia.

Ara que es queda sense les seves abraçades, el cor és una mica més petit. La publicació s’ha omplert de comentaris dels fans i d’altres famosos que li han enviat el seu condol per lamentar la seva pèrdua tan dura. Gisela d’OT, Alfred García, Lorena Vázquez, Anabel Pantoja… i moltes persones anònimes que han dedicat uns minuts a pensar en ell i enviar-li ànims en un dels moments més durs de la seva vida.

