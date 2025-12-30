Chenoa s’ha mostrat més natural i simpàtica que mai en una entrevista en la qual se l’ha vist 100% còmoda. Miki Núñez l’ha convidat al pòdcast mensual que té sense esperar-se que acabaria traient a la llum tants titulars, ja que la cantant no ha callat i ha fet confessions molt íntimes i potents. Per exemple, ha aprofitat per aclarir què va passar realment el dia de la famosa cobra de David Bisbal. Aquella escena del retrobament d’Operación Triunfo del 2016, quan semblava que ell li havia apartat la cara per evitar que li fes un petó, va reproduir-se milers i milers de vegades i va acabar viralitzant-se. Què va passar realment?
Li han preguntat quants diners arribaria a pagar per esborrar d’Internet tot el rastre que queda d’aquell vídeo i ella, farta del tema, ha donat la seva versió després de molts anys de silenci: “Aclarim aquell moment. Jo sé que hi ha un pla, que té en Tinet Rubira i que te’l pot ensenyar perquè ell el va posar, on això no va passar. No és intel·ligència artificial, és efecte“. Per tant, segons la versió de la Chenoa, la cobra no va ser tan descarada com va veure’s a pantalla sinó que el pla ho exagerava.
“El David tenia una taca a la cara, vaig a netejar-li i quan em vaig apropar va espantar-se perquè no sé què i ja està, això és tot el que va passar… Pesats. Sou molt pesats“, ha explicat sobre aquell moment. Són situacions normals que passen sense que se’n parli més, però en el seu cas va fer-se més gran perquè eren exparella i encara estava molt present la imatge de la Chenoa en xandall confirmant que havien trencat: “Quan vaig veure tot el percal que va liar-se… Recordo que el David em va escriure dient-me que ho havia intentat aclarir, però li vaig dir que ja era tard“.
Si no en parla, diu que és perquè li fa “molta mandra“: “Sempre som nosaltres les ximples que no ens assabentem de res. Ja n’hi ha prou”, ha etzibat en aquesta entrevista.
Què ha explicat Chenoa sobre les seves finances?
En aquesta entrevista, la cantant mallorquina tampoc no s’ha tallat a l’hora de parlar obertament sobre la fortuna que ha fet després de tants anys treballant com a cantant. Reconeix que ha sabut invertir bé, ja que s’ha comprat diverses cases. De totes elles, en té una pagada i està a punt d’acabar les hipoteques de les altres: “Sempre he estat una noia curosa amb els meus diners i el meu pare m’ha insistit molt que havia de centrar-me a tenir els diners per pagar les cases“.
Una curiositat té a veure amb els comptes corrents que ha tingut al llarg de la seva vida, els que mai no ha compartit amb ningú encara que tingués parella estable: “Mai no n’he tingut d’aquests compartits, sempre hem pagat cadascú lo seu evidentment i tampoc no he comprat res a mitges amb ningú”. És estalviadora, la Chenoa, però no és una noia garrepa ja que quan va a dinar fora sempre convida ella: “Però no faig la típica fantasmada d’anunciar que pagaré jo, sinó que dic que vaig al lavabo i ho faig sense que em vegin“.
De la seva rutina, ha explicat que dorm amb antifaç i ortodòncia. Quan es lleva, el primer que va és prendre’s un cafè, treure la gossa a passejar, fer exercici i trencar el dejuni intermitent de 14 hores que a sempre: “El trenco amb un batut de proteïnes, ous, pernil…“. I, després de dinar, sempre acostuma a fer una migdiada de 30 minuts que considera “obligatòria” mentre veu una telenovel·la de TVE. A les 19:30 hores, a sopar abans d’estar una estona amb el telèfon i preparar la roba per a l’endemà.