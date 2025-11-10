El pare de Chenoa, contagiat de sarna i “en la pobresa més absoluta”

Chenoa no manté relació amb el seu pare, José Carlos Corradini, des que aquest decidís que es quedaria a l’Argentina després de divorciar-se de la mare de la cantant. L’home l’ha criticat públicament diverses vegades per haver-se despreocupat d’ell malgrat ser coneixedora de la situació complicada que travessa, malalt i sense diners. Ha hagut de dormir al carrer i, ara mateix, es troba ingressat en un centre geriàtric on s’ha contagiat de sarna. Doncs des d’allà, ha concedit unes declaracions incendiàries que publica La Razón en exclusiva. I què hi diu? Bàsicament, torna a deixar verda la presentadora d’Operación Triunfo.
Fa un parell de mesos, l’argentí va aconseguir una plaça en una residència per a gent gran de Buenos Aires que es pot permetre amb la seva pensió de 300 € mensuals -l’únic ingrés amb el qual compta-. El problema és que tots els seus companys tenen problemes de salut, molts amb malalties infeccioses que l’han acabat perjudicant.
De fet, treu a la llum que s’ha contagiat de sarna i la seva situació és complicada: “És horrible i desesperant. Aquí tots pateixen algun tipus de problema sigui físic, mental o econòmic. Si tots estiguéssim bé, no estaríem aquí… No ens en queda una altra, almenys tenim assegurat un plat de menjar i allotjament”. “Ara m’han posat un tractament a base de cremes, espero anar millorant… Realment, és una situació violenta que no li desitjo a ningú, és molt incòmoda i estic que camino per les parets. No és molt greu, però sí molt normal aquí on visc“, afegeix en aquesta trucada.
El pare de Chenoa la deixa verda en unes declaracions bomba
Com dèiem, el pare biològic de Chenoa ha aprofitat aquesta entrevista per criticar-la una altra vegada. Què ha dit? Ha lamentat que Chenoa no s’interessi gens ni mica per ell: “Ja no li demano diners, a més a més que mai no me n’ha donat i sé que no me’n donaria. L’única cosa que vull és desemmascarar-la perquè la imatge de nena bona que ofereix no es correspon a la realitat. Ni ella ni la gent que l’envolta són bones persones”, arriba a etzibar.
Chenoa seria coneixedora “perfectament” de la seva “precària situació”, però no hauria mogut un dit per ajudar-lo: “Mai no s’ha dignat a interessar-se per mi. Li agradi o no, soc el seu pare i tenim la mateixa sang. Mentre que ella, la mare i la seva parella gaudeixen d’una gran vida sense necessitats, jo em trobo sumit en la pobresa més absoluta”, ha tornat a incidir.
A ella no li falten els diners, està clar, així que deu tenir algun motiu de pes per no col·laborar amb el pare i ajudar-lo econòmicament. Si fa tants anys que no tenen relació, tampoc no pot pretendre que ella ho deixi tot per córrer a ajudar-lo… Si més no, una història complicada que afecta la imatge de l’artista perquè és habitual que l’home aparegui a la premsa per deixar-la verda.