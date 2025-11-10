El padre de Chenoa, contagiado de sarna y «en la pobreza más absoluta»

Chenoa no mantiene relación con su padre, José Carlos Corradini, desde que este decidiera quedarse en Argentina tras divorciarse de la madre de la cantante. El hombre la ha criticado públicamente varias veces por haberse despreocupado de él a pesar de ser consciente de la situación complicada que atraviesa, enfermo y sin dinero. Ha tenido que dormir en la calle y, ahora mismo, se encuentra ingresado en un centro geriátrico donde se ha contagiado de sarna. Desde allí, ha concedido unas declaraciones incendiarias que publica La Razón en exclusiva. ¿Y qué dice? Básicamente, vuelve a dejar mal a la presentadora de Operación Triunfo.

Hace un par de meses, el argentino consiguió una plaza en una residencia para ancianos de Buenos Aires que puede permitirse con su pensión de 300 € mensuales, el único ingreso con el que cuenta. El problema es que todos sus compañeros tienen problemas de salud, muchos con enfermedades infecciosas que le han terminado perjudicando.

De hecho, saca a la luz que se ha contagiado de sarna y su situación es complicada: «Es horrible y desesperante. Aquí todos padecen algún tipo de problema sea físico, mental o económico. Si todos estuviéramos bien, no estaríamos aquí… No nos queda otra, al menos tenemos asegurado un plato de comida y alojamiento». «Ahora me han puesto un tratamiento a base de cremas, espero mejorar… Realmente, es una situación violenta que no le deseo a nadie, es muy incómoda y estoy que camino por las paredes. No es muy grave, pero sí muy normal aquí donde vivo«, añade en esta llamada.

Chenoa no tiene relación con el padre desde hace muchos años | Europa Pres

El padre de Chenoa la deja mal en unas declaraciones bomba

Como decíamos, el padre biológico de Chenoa ha aprovechado esta entrevista para criticarla otra vez. ¿Qué ha dicho? Ha lamentado que Chenoa no se interese en absoluto por él: «Ya no le pido dinero, además de que nunca me ha dado y sé que no me daría. Lo único que quiero es desenmascararla porque la imagen de niña buena que ofrece no se corresponde con la realidad. Ni ella ni la gente que la rodea son buenas personas», llega a afirmar.

Chenoa sería conocedora «perfectamente» de su «precaria situación», pero no habría movido un dedo para ayudarlo: «Nunca se ha dignado a interesarse por mí. Le guste o no, soy su padre y tenemos la misma sangre. Mientras que ella, la madre y su pareja disfrutan de una gran vida sin necesidades, yo me encuentro sumido en la pobreza más absoluta», ha vuelto a insistir.

El padre de Chenoa ha vuelto a criticarla porque lamenta que no lo ayude económicamente y no se interese por él | TVE

A ella no le faltan los dineros, está claro, así que debe tener algún motivo de peso para no colaborar con el padre y ayudarlo económicamente. Si hace tantos años que no tienen relación, tampoco puede pretender que ella lo deje todo para correr a ayudarlo… Si más no, una historia complicada que afecta la imagen de la artista porque es habitual que el hombre aparezca en la prensa para dejarla mal.