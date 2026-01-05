La relación de Chenoa con su padre, José Carlos Corradini, no es la mejor. De hecho, no mantienen ningún tipo de relación desde que él decidió quedarse en Argentina después del divorcio con la madre de la cantante. Él la ha criticado públicamente más de una vez, en varios platós de televisión y hace un par de meses en unas declaraciones incendiarias que publicaba La Razón. Resulta que el padre de la presentadora de Operación Triunfo ha tenido que dormir en la calle e incluso ha estado ingresado en un centro geriátrico donde se contagió de sarna.

¿A quién culpó de todo ello? Tras lamentarse, Corradini fue directamente a criticar a su hija. «Ya no le pido dinero, además de que nunca me ha dado y sé que no me daría. Lo único que quiero es desenmascararla porque la imagen de niña buena que ofrece no se corresponde con la realidad. Ni ella ni la gente que la rodea son buenas personas», espetó. Ahora que Chenoa ha cerrado un 2025 de lo más exitoso tras presentar dos programas de televisión y conducir con los hermanos Estopa las campanadas en RTVE, su padre ha vuelto a criticarla, si hacemos caso a las declaraciones que ha publicado en exclusiva La Razón. ¿El objetivo principal? El costo del vestido que usó la artista.

El padre de Chenoa, contagiado de sarna – Europa Press

El padre de Chenoa critica el costo del vestido de su hija para las campanadas

Como decíamos, el año de Chenoa no podría haber sido mejor. La guinda la puso presentando las campanadas en TVE como sustituta de última hora, con Estopa, de Andreu Buenafuente y Silvia Abril. La cantante usó un diseño de Alejandro de Miguel, cosido en solo ocho días y que la dejó como una de las mejores vestidas de la noche. Una prenda muy ajustada al cuerpo, llena de lentejuelas de color blanco y dos mangas hechas de volantes de tul. Un look elegante con un escote arriesgado que la favorecía mucho. Pues bien, su padre ha aprovechado para dejar unos comentarios de nuevo, con el dinero que puede costar el vestido como motivo principal. «Con lo que ha costado este vestido yo podría vivir sin problemas un año entero», habría explicado el hombre en unas declaraciones para el citado medio. A continuación, ha hablado de nuevo de la «residencia» donde vive actualmente, admitiendo que si no fuera por ello, «no tendría ni para comer». «Soy un superviviente de una situación que podría definir como dramática», expone.

Así han sido las campanadas con Estopa y Chenoa en TVE | RTVE

Si hacemos caso a la conversación compartida, el padre de Chenoa habla de cómo los hijos y la madre se fueron a España después del divorcio y carga contra su exesposa. «Se ha encargado sistemáticamente de hablar mal de mí a mis hijos. Y no tengo posibilidad de hablar con ellos para explicarles mi versión de la historia», se lamenta. Ahora bien, parece que tampoco desaprovecha la oportunidad para pedir dinero.

Nuevas declaraciones bomba del padre de Chenoa

Hace tiempo que se sabe que el padre de la artista vive en la pobreza absoluta, pero eso tampoco es motivo para dejarla mal de vez en cuando. «Yo no pido grandes cantidades de dinero, pero con cien o doscientos euros al mes me arreglaría la vida. Esto es una minucia para alguien que, gracias a Dios, mantiene una situación económica tan solvente», ha llegado a decir. En todo caso, desde el citado medio también recogen que el padre de Chenoa «se alegra de que esté triunfando en España» y que «estaría feliz si estuvieran unidos». Es evidente que debe haber un motivo de peso por el cual Chenoa rompió relaciones con él y la relación está rota, al menos, ella tiene dinero para ayudarlo si lo considerara correcto. En todo caso, es una historia complicada que también salpica la imagen pública de la artista.