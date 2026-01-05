La relació de Chenoa amb el seu pare, José Carlos Corradini, no és la millor, de fet, no mantenen cap mena de relació des que ell va decidir quedar-se a l’Argentina després del divorci amb la mare de la cantant. Ell l’ha criticat públicament més d’una vegada, en diversos platós de la televisió i fa un parell de mesos en unes declaracions incendiàries que publicava La Razón. Resulta que el pare de la presentadora d’Operación Triunfo ha hagut de dormir a carrer i fins i tot ha estat ingressat en un centre geriàtric on es va contagiar de sarna.
A qui va culpar de tot plegat? Després de lamentar-se, Corradini va anar directament a criticar la seva filla. “Ja no li demano diners, a més a més que mai no me n’ha donat i sé que no me’n donaria. L’única cosa que vull és desemmascarar-la perquè la imatge de nena bona que ofereix no es correspon a la realitat. Ni ella ni la gent que l’envolta són bones persones”, va etzibar. Ara que Chenoa ha tancat un 2025 d’allò més exitós després de presentar dos programes de televisió i conduir amb els germans Estopa les campanades a RTVE, el seu pare ha tornat a criticar-la, si fem cas a les declaracions que ha publicat en exclusiva La Razón. El principal objectiu? El cost del vestit que va fer servir l’artista.
El pare de Chenoa critica els diners que costa el vestit de la filla per a les campanades
Com dèiem, l’any de Chenoa no hauria pogut ser millor. La cirereta l’ha posat presentant les campanades a TVE com a substituta d’última hora, amb els Estopa, d’Andreu Buenafuente i Silvia Abril. La cantant va fer servir un disseny d’Alejandro de Miguel, cosit en només vuit dies i que van deixar-la com una de les millors vestides de la nit. Una peça molt arrapada al cos, plena de lluentons de color blanc i dues mànigues fetes de volants de tul. Un look elegant amb un escot arriscat que l’afavoria molt. Doncs bé, el seu pare ha aprofitat per deixar uns comentaris de nou, amb els diners que pot costar el vestit com a motiu principal. “Amb el que ha costat aquest vestit jo podria viure sense problemes un any sencer”, hauria explicat l’home en unes declaracions per al citat mitjà. Tot seguit, ha parlat de nou de la “residència” on viu actualment, admeten que si no fos per això, “no tindria ni per a menjar”. “Soc un supervivent d’una situació que podria definir com a dramàtica”, exposa.
Si fem cas a la conversa compartida, el pare de Chenoa parla de com els fills i la mare se’n van anar a Espanya després del divorci i carrega contra la seva exdona. “S’ha encarregat sistemàticament de parlar malament de mi als meus fills. I no tinc possibilitat de parlar amb ells per explicar-los la meva versió de la història”, es lamenta. Ara bé, sembla que tampoc desaprofita l’oportunitat per demanar diners.
Noves declaracions bomba del pare de Chenoa
Fa temps que se sap que el pare de l’artista viu en la pobresa absoluta, però això tampoc és motiu per deixar-la verda de tant en tant. “Jo no demano grans quantitats de diners, però amb cent o dos-cents euros al mes m’arreglaria la vida. Aquesta és una minúcia per a algú que, gràcies a Déu, manté una situació econòmica tan solvent”, ha arribat a dir. En tot cas, des del citat mitjà també recullen que el pare de Chenoa “s’alegra que estigui triomfant a Espanya” i que “estaria feliç si estiguessin units”. És evident que hi ha d’haver un motiu de pes pel qual Chenoa va partir peres amb ell i la relació està trencada, si més no, ella té diners per ajudar-lo si ho considerés correcte. En tot cas, és una història complicada que també esquitxa la imatge pública de l’artista.