David i José Muñoz formen un dels grups més famosos de l’star-system musical. Els creadors d’Estopa i de cançons que formen part de la memòria de moltíssimes generacions que han ballat al ritme de Como Camarón o Tu calorro. Vint-i-cinc anys recorrent els escenaris arreu del país que han culminat amb una gira que els ha portat pels estadis i escenaris més coneguts. Aquests artistes catalans encara tenen un repte molt important abans de tancar el 2025: ser els presentadors de les campanades amb Chenoa a RTVE. Estopa i la cantant estaran aquest 31 de desembre a la icònica Puerta del Sol de Madrid per acompanyar els milers d’espectadors que intentaran no ennuegar-se amb el raïm i seguir les dotze campanades sense equivocar-se. Una carrera tan prolífica també s’ha de veure reflectit en el seu patrimoni: quin és i què han fet els germans de Cornellà de Llobregat?
Els detalls del patrimoni d’Estopa: cases, inversions i empreses
Tota una carrera musical i convertits en un dels grups més representatius de la rumba i el pop-rock espanyol, Estopa ha aconseguit fer-se amb un patrimoni molt curiós que encara es pot engreixar més amb el sou que rebran per presentar les campanades. Els germans catalans estaran al costat de Chenoa aquest 31 de desembre com a substituts d’Andreu Buenafuente i Silvia Abril. Encara sense les xifres oficials de la cadena pública, podrien haver pagat per cada un prop de 30.000 euros, si fem cas a les informacions que publica la revista Semana. Però el seu patrimoni econòmic va més enllà.
Segons recull el citat mitjà, és el pare dels germans qui supervisa les inversions dels seus fills. “El meu pare en la primera gira que vam fer ens va dir: ‘Heu guanyat amb una sola gira més diners que jo en tota la meva vida treballant'”, va explicar en una entrevista José. La seva gran empresa i societat per la qual gestionen les seves activitats és Mandinga, que l’any 2022 hauria registrat prop de 400.000 euros de benefici, segons les dades que recull Semana. La seva anterior gira per celebrar el 25 aniversari del grup damunt els escenaris els va portar per una trentena de concerts i en total van arribar a facturar “uns sis milions d’euros” per les seves actuacions.
Inversions i propietats
Més enllà de la música, els germans Estopa també han fet com molts altres famosos i celebrities. Invertir els diners en patrimoni i propietats és una manera de gestionar les quantitats de diners que aconsegueixen amb la seva feina, i així ho han fet ells. Més enllà de les seves propietats habituals on viuen, els dos germans han invertit un bon pessic en diverses propietats que estan repartides als afores de Madrid, però també en tenen al centre de Barcelona i a dues ciutats del Baix Llobregat: Sant Just Desvern i Sant Feliu. “Cadascú ha comprat els seus propis immobles, però els dos en les mateixes zones i en el mateix temps, és a dir, les decisions sempre s’han pres de manera conjunta, encara que cadascú té les seves propietats de manera individual“, matisen des del citat mitjà.
Ara bé, tot i que el patrimoni que han aconseguit els darrers anys és d’allò més sucós, els germans sempre han presumit els seus orígens humils i, de fet, han arribat a explicar que un dels seus tresors més preuats és un exemplar d’un còmic que van comprar els anys 80. Sigui com sigui, els germans Estopa encara tenen un altre repte al davant, acomiadar l’any 2025 des de la Puerta del Sol de Madrid al costat de Chenoa. Quines sorpreses hauran preparat?