Chenoa i Estopa han estat els encarregats de rebre l’any 2026 des de la Puerta del Sol de Madrid a TVE. Una elecció d’última hora després que Andreu Buenafuente i Silvia Abril no poguessin posar-se al capdavant d’aquest repte per problema personal que travessa l’humorista català. Aquest trio musical, per tant, ha tingut molt pocs dies per preparar-se per a la gran cita, sobretot tenint al cap com havien estat les de l’any anterior amb David Broncano i Lalachus, que van fer història amb les campanades més gamberres de la cadena pública espanyola. Com ha estat la retransmissió, quins looks han fet servir i què ha dit l’audiència?
Bon rotllo, naturalitat i molta música
Ha estat una retransmissió de les campanades més aviat tranquil·la, marcada pel bon rotllo, la naturalitat i Chenoa portant el pes de la conversa davant els comentaris esbojarrats dels germans Muñoz. Es nota que l’artista ha après dels darrers projectes professionals a la televisió perquè se l’ha vist més segura davant la càmera. En canvi, els germans Muñoz han fet gala de la seva espontaneïtat habitual. L’espectacle ha començat des del balcó on TVE sempre fa les campanades, completament decorat amb flors i gespa a terra. Allà Chenoa ha saludat els espectadors amb un vestit molt maco creat pel dissenyador Alejandro de Miguel “en només vuit dies”.
Un look “inspirat en la seva carrera”, com va explicar el dissenyador que incorpora un teixit de pedreria de canonet i lluentons, de silueta recta i amb un escot en forma d’U molt pronunciat. El toc final l’aporten les mànigues de tul de seda, molt voluminoses, que l’han convertit en una de les més elegants de la nit. “Molt es parla del vestit de la Pedroche, però és que Chenoa anava maquíssima. A vegades molt és poc i poc és molt”, “Digueu-me antic, però on es posi l’elegància, la classe i l’estil de Chenoa o Sandra Barneda, que es tregui la vulgaritat de Cristina Pedroche i el seu ‘famós’ vestit”, “Gran feina d’Alejandro de Miguel i les seves set costureres de Toledo amb aquest vestit blanc de pedreria amb un escot d’infart i aquests detalls als braços que li afegeixen glamur”, han escrit alguns usuaris a través d’X (abans Twitter). Pel que fa als germans d’Estopa, han triat una peça més clàssica, esmòquing negre, això sí, David combinant-ho amb unes vambes de color blanc. Intentarà emular els looks de Broncano?
En tot cas, la retransmissió ha intentat portar el bon rotllo i buscar l’humor que va triomfar durant les campanades de l’any anterior. Els germans Muñoz han aparegut des del balcó de sota de Chenoa amb uns megàfons fent crits. Després d’explicar les vegades que no havien pogut celebrar les campanades amb la família, han tornat a agafar els megàfons per saludar la plaça madrilenya plena de gent. També han dedicat unes paraules a les seves famílies i les persones que la nit del 31 de desembre estan treballant perquè tothom pugui gaudir.
Tots tres músics han buscat una manera original d’explicar com funciona el rellotge de les campanades i ho han fet amb una guitarra buscant les notes que sonen durant les diverses fases del rellotge de la Puerta del Sol. Ha estat un any de pèrdues també i el grup català ha dedicat unes paraules a Robe Iniesta, líder del grup Extremoduro que va morir el passat 2025, a més a més de cantar una cançó de Nadal.
Chenoa y Estopa: los mejores momento de las campanadas del 2025 con diferencia.
El recuerdo a Robe Iniesta y el villancico.
Pena que haya durado tan poco.
▶️#CampanadasRTVE pic.twitter.com/8xpWxc7frp
Això sí, cal destacar que els minuts previs a les campanades amb el triplet català, RTVE ha apostat per una bona dosi de música amb l’estrena de La casa de la música, on els espectadors han pogut sentir per primer cop el primer single de La Oreja de Van Gogh després del retorn d’Amaia Montero.
"Hay más preguntas que respuestas en la aurora boreal"
en la aurora boreal” ❤️
Desde el Palacio Miramar de San Sebastián, La Oreja de Van Gogh presenta EN EXCLUSIVA "Todos estamos bailando la misma canción".
⭕ https://t.co/8fP2E7iHns pic.twitter.com/azlLWhsB8v
Més enllà de la cançó, Todos estamos bailando la misma canción, que no ha convençut gaire, l’aspecte més comentat l’ha protagonitzat el look que ha fet servir la vocalista. Una mena de capa enorme amb una caputxa que s’ha convertit en un mem.
El oso de la cabalgata de Cádiz es el nuevo solista de la oreja de van gogh
La oreja de van gogh ahora en vez de pop, hacen pop-corn
Què ha dit l’audiència de les campanades a RTVE amb Chenoa i Estopa?
Els substituts de Buenafuente i Abril han intentat acompanyar de manera interactiva i des de l’humor els minuts previs a les campanades i sembla que això ha convençut bona part de l’audiència.
“Chenoa perfecta i els Estopa fent el cunyat. Molt més representatiu del que som que el circ d’Antena 3, si em pregunten”, “Un 10 per a Chenoa i Estopa com a presentadors de les campanades a RTVE. Sobrietat, elegància, naturalitat i humor”, “Extraordinari equip han fet. Naturals, amb química entre ells i divertits. Senzills, pròxims i desprenent bon rotllo. M’ha encantat!”, “Que voleu que us digui el que han fet aquesta nit Estopa i Chenoa a les campanades és història d’Espanya, visca la naturalitat i l’elegància. Cristina Pedroche en la seva línia i ja avorreix”, han escrit a les xarxes socials alguns usuaris.
En general, molt bones crítiques per al trio musical tot i tenir poc temps per preparar aquesta cita després de la baixa del matrimoni català. Algunes crítiques tot i que poques se les ha endut el vestit i el maquillatge de Chenoa, malgrat que ha estat un dels més elegants i brillants de la nit, molt per darrere de les mofes que ha rebut el vestit reciclat de Cristina Pedroche. Un aprovat amb nota per a Chenoa i Estopa que caldrà veure com es trasllada en les audiències.