Shakira, l’arma sorpresa de TVE contra les campanades de Cristina Pedroche

Shakira actuarà en el programa que TVE ha preparat per a la nit de Cap d’Any. Totes les mirades estaran posades en el vestit de Cristina Pedroche, un dels principals atractius de la retransmissió de les campanades, però la cadena pública vol fer mal i esgarrapar uns quants teleespectadors a Antena 3. I com ho farà? Amb un especial musical que tindrà més bombes que mai. No és habitual que comptin amb artistes tan internacionals i exitosos com la colombiana, però l’han convençut i tornarem a veure a una televisió espanyola després d’un munt d’anys sense fer-ho.
El 2025 ha estat un dels millors anys per a ella, sobretot perquè s’ha convertit en la primera dona que ha superat els 100 milions de reproduccions en quatre dècades diferents. La sentirem cantar un dels seus temes més exitosos en aquest especial de Cap d’Any i podria concedir alguna petita declaració, se suposa, ja que seria estrany que no espremessin al màxim aquest fitxatge estrella tan inesperat.
De fet, han envoltat la seva actuació d’una expectació màxima i l’anunci l’han fet com si es tractés d’una autèntica bomba. El programa de la tarda ha fet una connexió en directe des de la Puerta del Sol per conèixer la reacció dels curiosos que s’hi havien congregat per esbrinar quina cantant internacional havien fitxat, de la mateixa manera que les xarxes socials s’han omplert d’aplaudiments i icones de sorpresa perquè ningú no s’esperava aquest moviment de la cadena pública.
💥 @shakira elige @rtve💥para su momento más especial con España: la artista colombiana prepara un 2026 lleno de sorpresas … y elige #LaCasaDeLaMúsica para comenzar el año en el que se ha convertido en la primera mujer en superar los 100 millones de reproducciones en 4 décadas… pic.twitter.com/MHAFyB2Nnh— RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) December 29, 2025
Shakira serà l’encarregada de tancar les actuacions i ho ha celebrat amb un missatge en vídeo que han emès a través de TVE: “Tornar a televisió espanyola és retrobar-me amb una part de la meva història i de la meva carrera, així que ens veiem per acabar l’any a La 1 a La Casa de la Música“.
Ella no serà l’única artista TOP a la que sentirem en aquesta reunió de famosos. També hi haurà Nicki Nicole, Amaia, Lola Indigo, Ana Torroja, Rosario Flores… i l’actuació més esperada, més enllà de la Shakira, que serà el retorn d’Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh. El grup ha escollit aquest programa especial per interpretar, per primera vegada, la nova cançó junts que obre oficialment aquest nou capítol en la seva història. S’espera que facin una molt bona audiència, ja que el cartell és difícilment millorable, caldrà esperar per saber quin share obtenen i si els ha valgut la pena els diners que hauran arribat a pagar a canvi.