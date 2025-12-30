Shakira, el arma secreta de TVE contra las campanadas de Cristina Pedroche

Shakira actuará en el programa que TVE ha preparado para la noche de Año Nuevo. Todas las miradas estarán puestas en el vestido de Cristina Pedroche, uno de los principales atractivos de la retransmisión de las campanadas, pero la cadena pública quiere hacer daño y rascar algunos televidentes a Antena 3. ¿Y cómo lo hará? Con un especial musical que tendrá más bombas que nunca. No es habitual que cuenten con artistas tan internacionales y exitosos como la colombiana, pero la han convencido y volveremos a verla en una televisión española después de muchos años sin hacerlo.

El 2025 ha sido uno de los mejores años para ella, sobre todo porque se ha convertido en la primera mujer que ha superado los 100 millones de reproducciones en cuatro décadas diferentes. La escucharemos cantar uno de sus temas más exitosos en este especial de Año Nuevo y podría conceder alguna pequeña declaración, se supone, ya que sería extraño que no exprimieran al máximo este fichaje estrella tan inesperado.

De hecho, han rodeado su actuación de una expectación máxima y el anuncio lo han hecho como si se tratara de una auténtica bomba. El programa de la tarde ha hecho una conexión en directo desde la Puerta del Sol para conocer la reacción de los curiosos que se habían congregado para averiguar qué cantante internacional habían fichado, de la misma manera que las redes sociales se han llenado de aplausos e iconos de sorpresa porque nadie se esperaba este movimiento de la cadena pública.

💥 @shakira elige @rtve💥para su momento más especial con España: la artista colombiana prepara un 2026 lleno de sorpresas … y elige #LaCasaDeLaMúsica para comenzar el año en el que se ha convertido en la primera mujer en superar los 100 millones de reproducciones en 4 décadas… pic.twitter.com/MHAFyB2Nnh — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) December 29, 2025

Shakira confirma que actuará en el programa especial de TVE para la noche de Año Nuevo

Shakira será la encargada de cerrar las actuaciones y lo ha celebrado con un mensaje en vídeo que han emitido a través de TVE: «Volver a la televisión española es reencontrarme con una parte de mi historia y de mi carrera, así que nos vemos para terminar el año en La 1 en La Casa de la Música«.

Ella no será la única artista TOP a la que escucharemos en esta reunión de famosos. También estarán Nicki Nicole, Amaia, Lola Indigo, Ana Torroja, Rosario Flores… y la actuación más esperada, más allá de Shakira, que será el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh. El grupo ha escogido este programa especial para interpretar, por primera vez, la nueva canción juntos que abre oficialmente este nuevo capítulo en su historia. Se espera que logren una muy buena audiencia, ya que el cartel es difícilmente mejorable, habrá que esperar para saber qué share obtienen y si les ha valido la pena el dinero que habrán llegado a pagar a cambio.