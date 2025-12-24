Salvados por la campana. Así se podría definir la carrera de RTVE para encontrar nuevos presentadores para las campanadas después de la baja de Andreu Buenafuente y Silvia Abril. El matrimonio catalán había sido anunciado hace unas semanas cuando pocos días después Buenafuente emitió un primer comunicado revelando que detendría su agenda profesional. Una decisión que hizo saltar todas las alarmas porque quedaba muy poco para la última noche del año.

Poco menos de quince días antes de la noche más mágica del año y de conocer la baja de los humoristas catalanes, un trío salió al rescate. Chenoa y Estopa serán los presentadores de las campanadas de RTVE desde la Puerta del Sol de Madrid. Un cambio in extremis y de última hora que ha servido de excusa perfecta para hacer la promoción de las campanadas que darán la bienvenida al año 2026. El anuncio publicitario tiene al dúo catalán de Cornellà de Llobregat como protagonistas, con un montón de guiños a su carrera musical y una voz inconfundible, la de Chenoa, que les marca la ruta hacia la Puerta del Sol. RTVE ha decidido burlarse de este cambio de última hora en una promoción hilarante.

RTVE se burla del cambio de presentadores ‘in extremis’ para las campanadas

Les ha tocado sufrir un poco esta temporada después de quedarse sin presentadores con muy pocos días de margen para poder conseguir las caras visibles que despidan el 2025. Quince días antes de la retransmisión, la cadena pública se hizo eco del comunicado de Andreu Buenafuente, que debía prolongar su periodo de descanso para poder estar al 100% de cara a sus proyectos profesionales. «Tuve un episodio de estrés, algo poco agradable pero muy común en esta sociedad acelerada. En mi caso, con trabajos que yo mismo me origino y me motivo con radio, cine, teatro, televisión… Hubo un momento en el que no pude más, me doblegué y mi cuerpo me dijo que debía parar», explicó agradeciendo los mensajes de apoyo y afecto que había recibido.

De la misma manera, RTVE ha optado por el humor y por reírse de sí mismos al crear el anuncio publicitario de las campanadas que este año serán con Chenoa y Estopa. En el vídeo, se puede ver cómo David y Jose, los integrantes del grupo musical catalán, entran en un coche y reciben unas instrucciones robóticas que les indican que deben ir hacia la Puerta del Sol de Madrid.

El primer guiño es que el coche donde viaja el grupo es un Seat Panda, el mítico modelo de coche que se hizo muy famoso gracias a su canción La raja de tu falda. «Por la raja de tu falda yo, tuve un piñazo con un Seat Panda», dice la letra. La voz robótica que se puede entender que es la de Chenoa, les da el punto de partida para una «misión especial» con un «cambio de rumbo» que los redirige hacia la Puerta del Sol. Ellos bromean como si fuera la Inteligencia Artificial, pero la voz les avisa que «es humana» y que los espera en el lugar indicado.

Guiño a Silvia Abril y Andreu Buenafuente

La segunda parte del vídeo pone el humor por encima de todo y ya se burla completamente de este incidente que los dejó sin presentadores casi cuando ya no había tiempo para buscar más candidatos. En la imagen se puede ver una señal de tráfico con un cartel que indica la dirección hacia Andreu y Silvia y de repente, el coche que conduce Estopa se desvía completamente hacia el otro camino. Al ritmo de El Porompompero de Manolo Escobar, el Seat Panda se dirige a presentar las campanadas.

Fue el pasado 18 de diciembre cuando RTVE puso fin al gran misterio de las campanadas revelando en prime time de su Telediario quiénes serían los presentadores. Desde el lugar donde se celebrará la retransmisión, Chenoa y Estopa dieron sus primeras palabras tras revelar sus nombres. «Siempre hemos vivido las campanadas en casa con toda la familia y esta es la noticia más importante que nos han dado», señalaron los artistas, destacando que «intentaremos dar los cuartos y hacer todo bien con naturalidad». Comienza la cuenta atrás para descubrir qué sorpresas habrán preparado para la audiencia.