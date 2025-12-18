RTVE pone fin al gran misterio de las campanadas 2025. La cadena pública española ha anunciado este jueves 18 de diciembre que Chenoa y Estopa serán los presentadores de las campanadas este año tras la baja de última hora de Andreu Buenafuente y Silvia Abril. Era una de las noticias más esperadas de los últimos días cuando quedan poco más de diez días para la noche más mágica del año.

El margen de maniobra era muy justo, teniendo en cuenta que hacía muchas semanas que ya había confirmación de los presentadores para las otras cadenas de televisión. Bien, ahora la lista ya está cerrada pocos días después del anuncio del matrimonio catalán, que dejaban vacía la posición como presentadores de las campanadas este año porque Buenafuente necesita alargar su período de descanso. «Tuve un episodio de estrés, algo poco agradable pero muy común en esta sociedad acelerada. En mi caso, con trabajos que yo mismo me origino y me motivo con radio, cine, teatro, televisión… Hubo un momento en que no pude más, me desplomé y mi cuerpo me dijo que debía parar», explicó en un vídeo. Ahora, sin embargo, ya tienen sustitutos.

El trío sorpresa que presentará las campanadas se ha mostrado muy contento de poder protagonizar este acto: “Siempre hemos vivido las campanadas en casa con toda la familia y esta es la noticia más importante que nos han dado” han señalado los artistas que han destacado que «intentaremos dar los cuartos y hacerlo todo bien con naturalidad”.

Estopa y Chenoa, dos caras habituales de RTVE

Tras el anuncio de Andreu Buenafuente, en el que confirmaba su baja para el próximo 31 de diciembre, muchos rumores apuntaban a quiénes podrían ser los próximos presentadores de las campanadas. ¿La cadena confiaría de nuevo en David Broncano y Lalachus después de la noche más gamberra que protagonizaron el año anterior? Parece que ambos trabajadores de La Revuelta podrán descansar con las familias y dejarán a los músicos catalanes y la presentadora de Operación Triunfo como maestros de ceremonias.

¿Cómo han sido las campanadas de TVE con David Broncano y LalaChus? | RTVE

Estopa forma parte ya de la historia de la música de Cataluña y del Estado español. Los hermanos Muñoz con su guitarra y sus letras se han colado en las casas de los catalanes durante los últimos 20 años con éxitos memorables como ‘La raja de tu falda’, ‘Como Camarón’ o ‘El día en que tú te marches’. Ahora los hermanos Muñoz se colarán en las casas de todos pero a través de la presentación de las campanadas en la televisión española.

Estopa, durante un concierto / Europa Press

Por su parte, Chenoa continúa ampliando su currículum como presentadora. Después de dos ediciones en Operación Triunfo volvió al programa que la hizo saltar a la fama, también fue la presentadora de Dog House, un programa para impulsar la adopción de animales de compañía en RTVE.

Chenoa presentará las campanadas con Estopa en RTVE | Europa Press

Ahora, volverá con Estopa para celebrar la entrada del 2026 desde la Puerta del Sol de Madrid. Habrá que esperar para saber qué sorpresas habrán preparado para intentar sorprender a la audiencia.