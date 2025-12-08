Andreu Buenafuente y Silvia Abril forman uno de los matrimonios más estables del star-system catalán después de casi dos décadas juntos. El presentador y la humorista tienen una hija que ha heredado su sentido del humor, por lo que se ha visto en las apariciones públicas que ha hecho en sus programas. Pero, ¿cómo comenzó esta relación? Quienes serán los presentadores de las campanadas de TVE han confesado que no vieron venir esta conexión entre ellos.

El catalán había tenido una juventud llena de parejas informales, pero de la que más se habló mediáticamente fue de la historia de amor que lo unía con la presentadora Carolina Ferre. Habían salido durante algo más de un año cuando decidieron romper por culpa de las «grandes diferencias» que había entre ellos. Su madre era de aquellas que siempre le decía que debía encontrar novia estable, ya que nunca había podido sentir simpatía por ninguna de ellas porque rompía antes de que tuviera tiempo de conocerla bien. Un par de años después de aquella ruptura, Andreu conocería a Silvia Abril porque coincidieron en su círculo profesional y también social.

El amor no fue instantáneo, por eso, esta no es de aquellas historias de amor a primera vista. Era el 2007 cuando ella lo conoció, a través de la pantalla, como la niña de Shrek con el bigote y oliéndose las axilas. No era una imagen para enamorarse, no, pero cuando la vio en persona en una fiesta todo cambió: «La volví a ver y pum… Creo en estas cosas, como un puñetazo en el estómago. Me di cuenta de que aquella chica a mí me había gustado siempre«, ha reconocido en una entrevista a La matemática del espejo.

¿Cuándo se casaron Silvia Abril y Andreu Buenafuente?

A partir de ahí, entre broma y broma, habrían ido forjando una conexión «de conversaciones interminables». Después de un tiempo, terminó confesándole sus sentimientos. Si bien ella en un principio se lo tomaba como una broma, muy pronto se habría dado cuenta de que allí pasaba algo real. En 2012, dieron la bienvenida a su pequeña Joana, y en 2017 se casaron en una ceremonia íntima que oficializó Ada Colau.

Desde entonces, se han convertido en una pareja unida también en el terreno profesional porque los hemos visto presentar programas y actos juntos. ¿Su receta para un amor duradero? Humor, admiración y complicidad.