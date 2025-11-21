Andreu Buenafuente y Silvia Abril son la pareja encargada de presentar las campanadas en RTVE. Solo un mes antes de esta importante retransmisión, sin embargo, la cadena ha compartido un comunicado del presentador catalán que explica que hará una pausa temporal en su agenda profesional. “Por motivos de exceso de carga profesional y por prescripción médica, Andreu Buenafuente se ve obligado a hacer una pausa temporal en su agenda profesional para descansar y recuperarse”, se puede leer en el comunicado compartido en X (antes Twitter).

“Tengo que parar un poco para recuperarme y volver con la energía que merece todo lo que hago. Gracias por la comprensión, el apoyo y el afecto”, son las palabras que ha incorporado Buenafuente en el texto publicado por su productora El Terrat. Habrá que esperar para ver cómo afecta esto a las emisiones de Futuro Imperfecto.

Por motivos de exceso de carga laboral y por prescripción médica, Andreu Buenafuente se ve obligado a hacer un parón temporal en su agenda profesional para descansar y recuperarse.



«Tengo que parar un poco para recuperarme y volver con la energía que se merece…

Quiénes serían los presentadores de las campanadas en TVE había sido una de las grandes incógnitas después de que las otras cadenas estatales confirmaran los nombres que habían elegido para la noche más mágica del año. Competirán por las audiencias de los últimos segundos de 2025 y los primeros minutos de 2026 con Laura Escanes y Miki Núñez en TV3, Sandra Barneda y Xuso Jones en Telecinco y Cuatro, y los vestidos polémicos de Cristina Pedroche y Alberto Chicote en Antena 3 y La Sexta.

Ha sido justamente este jueves por la noche durante la emisión del programa que presenta Buenafuente cuando la cómica ha aparecido por sorpresa toda vestida de gala y con un reloj enorme colgado del brazo. ¿Cómo han reaccionado a la noticia y qué harán?

¿Cómo han recibido la noticia?

Andreu Buenafuente ha vuelto a TVE con un programa que está gustando mucho en la franja del late night. Los espectadores de la televisión pública española pueden seguir los jueves por la noche Futuro Imperfecto, después de La Revuelta, la actualidad y los monólogos críticos y llenos de humor del presentador catalán, que a menudo recibe las visitas sorpresa de su esposa. Así ha sido esta semana coincidiendo justamente con el anuncio oficial de RTVE para poner fin al gran misterio de los presentadores de las campanadas.

Silvia Abril, como acostumbra a hacer en Futuro Imperfecto, ha entrado por sorpresa toda vestida de gala, con unas copas de cava en la mano y un reloj enorme hecho de papel para ir ensayando para el gran día. De esta manera, la pareja de cómicos catalanes confirmaban la noticia.

Buenafuente, bromeando, ha recriminado a Silvia Abril que sus entradas al programa nunca son normales, y haciendo ver que no los escuchaba nadie -aunque el teatro de Terrassa donde se graba el programa estaba lleno-, han mantenido una conversación muy curiosa sobre esta fecha tan señalada. En esta conversación, la cómica ha explicado que ella ”ha llevado toda la negociación” sobre las campanadas y ha recordado que hacía un tiempo que le había comentado a su marido qué le parecía la idea de presentarlas el día 31 de diciembre.

”¿No tendrías que haberme comentado esto?”, ha preguntado Buenafuente. ”Hace 17 años que hacemos las campanadas juntos, pero en ningún momento pensé que iríamos al lugar más bullicioso de España”. Ella ha intentado alargar la broma tropezando con sus palabras. ”Si nos pasa esto el día de las campanadas…”, ha bromeado. Por ahora tienen un precedente que les ha dejado las expectativas muy altas después del show organizado por David Broncano y Lalachus.