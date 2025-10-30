Cristina Pedroche se sincera: «A veces me siento un poco invisible»

Cristina Pedroche ha deleitado a sus seguidores con una confesión profunda pocas horas antes de celebrar su cumpleaños. La presentadora afronta este día especial de una manera muy diferente, ahora que es madre. Los más curiosos estarán contentos, ya que se ha sincerado en un texto en el que saca a la luz algunos de sus pensamientos más duros: «Desde que soy madre siento que muchas cosas han cambiado. Algunas para bien, casi todas, y hay otras a las que todavía me estoy acostumbrando. No digo que sean malas, pero sí diferentes«.

Es consciente de que la publicación podría acabar aquí, pero ha continuado explicándose porque sabe que la criticarán «siempre» y «haga lo que haga». ¿Qué ha dicho? Que, a veces, se siente «un poco invisible«: «En muchos momentos del día no soy Cristina, ni la Pedro, ni Pedroche… soy la mamá de Isai y Laia. Y está muy bien esta nueva identidad, pero a veces es que no me veo ni siquiera yo misma. Y es como si mi cumpleaños ya no fuera importante, como que son más especiales los cumpleaños de ellos por supuesto».

Cristina Pedroche reconoce que ella era de esas que no entendían que hubiera madres que se olvidan de sí mismas cuando tienen niños porque no le veía sentido a que dejaran de verse valiosas o que no vieran relevantes sus preferencias y decisiones «como si no tuvieran voz». Y ahora, confiesa que ella misma se ve de esta manera: «Ya no pienso en qué me apetece, lo más mío que hago es ir a trabajar, entrenar o leer cuando ellos están dormidos».

Cristina Pedroche reconoce que sus prioridades han cambiado ahora que es madre

Como tantas otras madres, la tertuliana asegura que muchas veces termina el día «exhausta y sobreviviendo»: «Cuando entro en la cama y todo está en silencio me ataca la culpa porque llego a todo, o a casi todo, pero de esa manera. Me doy cuenta de que es imposible hacerlo todo perfecto y me pregunto si lo notarán». Se pone el listón muy alto y es muy dura consigo misma, dice, pero luego los mira y se da cuenta de que vale la pena: «Me encanta observarlos y me quedo embobada. Los veo sanos, preciosos, siempre riendo y felices… Entiendo que algo bien estaré haciendo, ¿no?«.

Los niños son su prioridad, como pasa a todas las madres, y este es el mantra que se repetirá en su cumpleaños: «Ya no es un día especial en el que me ponga en el centro, pero ahora será el día que en el calendario solo quiero que ellos estén bien y sean felices. Esa es mi prioridad, ellos lo son».

Cristina Pedroche reconoce que tiene momentos difíciles | Instagram

Termina el texto con la confesión de que ha tenido muchas dudas sobre si publicar, o no, esta reflexión. Se ha decidido a hacerlo porque le apetecía, una libertad que sabe que puede generar que la critiquen pero no le importa.

Dabiz Muñoz felicita a Cristina Pedroche por su cumpleaños

Dabiz Muñoz ha aprovechado este día para felicitarla públicamente, por eso, un gesto para ponerla en el centro y demostrarle que también puede ser su día especial aunque se sienta así. ¿Y qué ha escrito su marido? «Amor eterno e infinito, del verdadero y del puro. Eres absolutamente increíble, Cristina. Felices 27, rubia«. Seguro que le ha hecho gracia, o al menos le ha gustado, que le quite 10 años a su edad real. La fotografía que acompaña el texto es muy bonita, en la que aparecen ambos juntos mientras el chef le da un beso en la mejilla.

Muchos no creían que estarían tanto tiempo juntos, pero ha pasado más de una década y continúan bien enamorados. Se dedican mensajes románticos constantemente a través de las redes sociales, de hecho, un amor del bueno como ellos dicen que continúa bien encendido a pesar de las crisis sentimentales que les intentan asignar.