Cristina Pedroche ha regresado a la televisión. La presentadora más mediática de las campanadas de Antena 3 anunciaba hace unas horas cuándo y dónde volvería a ponerse frente a las cámaras después de unos meses alejada del trabajo por el nacimiento de su segundo hijo con Dabiz Muñoz, el pequeño Isai. En un post de Instagram explicaba que pasaría por el plató del programa Y ahora Sonsoles, donde ha hablado de la maternidad y ha comenzado a compartir pistas e informaciones sobre las campanadas, confirmando, como ya se esperaba, que repetirá un año más como la cara visible de la noche más especial del año.

Cristina Pedroche da detalles de su segunda maternidad

El pasado 17 de julio, Cristina Pedroche anunciaba una de las noticias más esperadas, la llegada al mundo de su segundo hijo, Isai, y el nuevo hermano mayor de la pequeña Laia. Tras el nacimiento y durante los meses de verano, la comunicadora desapareció de las redes sociales para disfrutar de esta nueva etapa. Poco a poco ha vuelto a la actividad creando contenido y ha sido este jueves cuando los espectadores la han podido ver en televisión después de muchos meses con novedades y un anuncio sobre las campanadas de este año.

Cristina Pedroche ha explicado que la segunda maternidad la ha vivido de una manera muy diferente a la primera, porque la experiencia siempre aporta cierto grado de conocimiento y ahora vive las cosas de otra forma. «La bimaternidad me ha ido muy bien. Me he perdonado cosas de la primera maternidad y me he reencontrado con la Cristina antigua, estoy bien», ha explicado. De hecho, ha indicado que uno de los aspectos que más contenta está de haber hecho es dar el pecho a sus dos hijos al mismo tiempo. «Existe el destete fisiológico, ellos lo dejan cuando quieren. A veces, si no tienes más hijos, tu propio cuerpo genera menos [leche]. Tengo un vínculo con Laia increíble. Para mí, lo mejor que he hecho en el ámbito personal en mi vida es dar pecho», ha explicado en Sonsoles.

¿Cómo reaccionó cuando descubrió que el bebé que esperaba era un niño?

Una de las confesiones más impactantes que ha compartido la presentadora ha sido el momento en que descubrió que el bebé que esperaba era un niño y su reacción al explicárselo a su marido. «Cuando supe que era un niño estaba a punto de entrar a El Hormiguero y dije ‘no seré capaz’. Me daba incluso vergüenza decir a las personas que sería un niño. Yo me refería todo el tiempo a ‘mi niña'». De hecho, admite que incluso sintió «vergüenza» cuando tenía que dar la noticia a su familia. «Me costó hasta explicárselo a Dabiz y a mis padres, me daba vergüenza. ¿Y si no quiero al niño? Me había hecho a la idea de tener dos niñas», confiesa Pedroche. Ahora bien, se ha dado cuenta de que todo eso eran miedos infundados porque ahora se le «cae la baba» con su pequeño.

La gran confirmación de las campanadas de Antena 3 y una novedad

Desde el año 2016 Cristina Pedroche es la cara visible de Antena 3 para la noche de Fin de Año. La comunicadora y sus extravagantes vestidos llenan las redes de reacciones y la expectación que genera conocer las pistas de lo que llevará puesto llena las semanas previas a esta fecha tan señalada. En esta entrevista, sin embargo, ha compartido una novedad respecto a las campanadas. «Por primera vez en la historia será una retransmisión simultánea, tanto en Antena 3, como en LaSexta y en Atresplayer», ha revelado. «Será en grande, como la Superbowl». Si quería generar ruido, Cristina Pedroche lo ha conseguido. Seguro que en su regreso a Zapeando el próximo mes de noviembre comenzará a dosificar las pistas de su esperado vestido, que el año anterior tuvo una dedicatoria especial a su maternidad, con cristales hechos con leche materna. ¿Qué habrá preparado para las campanadas de este año?