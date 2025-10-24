Cristina Pedroche ha tornat a la televisió. La presentadora més mediàtica de les campanades d’Antena 3 anunciava feia unes hores quan i on tornaria a posar-se davant les càmeres després d’uns mesos allunyada de la feina pel naixement del seu segon fill amb Dabiz Muñoz, el petit Isai. En un post d’Instagram explicava que passaria pel plató del programa Y ahora Sonsoles, on ha parlat de la maternitat i ha començat a compartir pistes i informacions sobre les campanades, confirmant com ja s’esperava, que repetirà un any més com a cara visible de la nit més especial de l’any.
Cristina Pedroche dona detalls de la seva segona maternitat
El passat 17 de juliol, Cristina Pedroche anunciava una de les notícies més esperades, l’arribada al món del seu segon fill, Isai, i el nou germà gran de la petita Laia. Després del naixement i durant els mesos d’estiu, la comunicadora va desaparèixer de les xarxes socials per gaudir d’aquesta nova etapa. A poc a poc ha tornat a l’activitat creant contingut i ha estat aquest dijous quan els espectadors l’han pogut veure a la televisió després de molts mesos amb novetats i un anunci sobre les campanades d’enguany.
Cristina Pedroche ha explicat que la segona maternitat l’ha viscut d’una manera molt diferent de la primera, perquè l’experiència sempre aporta cert grau de coneixement i ara viu les coses d’una altra forma. “La bimaternitat m’ha anat molt bé. M’he perdonat coses de la primera maternitat i m’he retrobat amb la Cristina antiga, estic bé”, ha explicat. De fet, ha indicat que un dels aspectes que més contenta està d’haver fet és donar el pit als seus dos fills alhora. “Existeix el deslletament fisiològic, ells el deixen quan vulguin. A vegades, si no tens més fills el teu propi cos genera menys [llet]. Tinc un vincle amb Laia increïble. Per a mi, el millor que he fet en l’àmbit personal en la meva vida és donar pit”, ha explicat a Sonsoles.
Com va reaccionar quan descobrir que la criatura que esperava era un nen?
Una de les confessions més impactants que ha compartit la presentadora ha estat el moment en què va descobrir que el bebè que esperava era un nen i la seva reacció a l’hora d’explicar-li al seu marit. “Quan vaig saber que era un nen estava a punt d’entrar a El Hormiguero i vaig dir ‘no seré capaç’. Em feia fins i tot vergonya dir a les persones que seria un nen. Jo em referia tota l’estona que era ‘la meva nena'”. De fet, admet que fins i tot va sentir “vergonya” quan havia de donar la notícia a la seva família. “Em va costar fins a explicar-li-ho a Dabiz i als meus pares, em feia vergonya. I si no estimo el nen? M’havia fet a la idea de tenir dues nenes”, confessa Pedroche. Ara bé, s’ha adonat que tot això és que eren pors infundades perquè ara li “cau la bava” amb el seu petit.
La gran confirmació de les campanades d’Antena 3 i una novetat
Des de l’any 2016 Cristina Pedroche és la cara visible d’Antena 3 per a la nit de Cap d’Any. La comunicadora i els seus estrafolaris vestits omplen les xarxes de reaccions i l’expectació que genera conèixer les pistes del que portarà posat omple les setmanes prèvies a aquesta data tan assenyalada. En aquesta entrevista, però, ha compartit una novetat respecte a les campanades. “Per primera vegada en la història serà una retransmissió simultània, tant a Antena 3, com a LaSexta i a Atresplayer”, ha revelat. “Serà en gran, com la Superbowl”. Si volia generar soroll, Cristina Pedroche ho ha aconseguit. Segur que en el seu retorn a Zapeando el pròxim mes de novembre començarà a dosificar les pistes del seu esperat vestit, que l’any anterior va tenir una dedicatòria especial a la seva maternitat, amb cristalls fets amb llet materna. Què haurà preparat per a les campanades d’enguany?