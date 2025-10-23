Cristina Pedroche es troba en un moment personal molt dolç. La presentadora més mediàtica de les campanades d’Antena 3 va ser mare del seu segon fill, Isai, el passat 17 de juliol. Després d’uns mesos d’inactivitat i desconnexió, va tornar a les xarxes socials amb un post molt natural que demostra la realitat de moltes mares de nounats. A poc a poc ha anat tornant a l’activitat i ha estat aquest dimarts al vespre quan ha revelat el seu retorn televisiu, això sí, no serà a Zapeando.
Quan torna Cristina Pedroche a la televisió?
Han estat uns mesos molt especials per a Cristina Pedroche i Dabiz Muñoz, a la petita Laia se suma el seu primer fill, Isai, que suposa la segona maternitat per a la presentadora. A través del seu perfil d’Instagram comparteix els dubtes que rep de moltes mares que també han passat per la seva situació, però també se sincera sobre com viu aquesta nova etapa.
Ara, ha aprofitat per posar fi al gran misteri: el seu retorn televisiu. Tot i que no han passat tants mesos des que es va acomiadar de la feina davant la càmera, sembla que ha decidit passar abans per un programa d’entrevistes. En un post a Instagram amb quatre selfies, Cristina Pedroche ha explicat que aquest dijous 23 d’octubre tornarà a la televisió.
I quin espai ha triat? Serà una de les protagonistes del programa Y ahora Sonsoles per volts de les 18:00 de la tarda. “Serà una entrevista personal, per descomptat no cobro res, que després hi haurà qui digui ximpleries, però també explicaré coses de les campanades”, ha escrit sota el post. Encara queden uns mesos per a l’arribada d’aquesta nit tan especial, sobretot per a Cristina Pedroche, que mai deixa ningú indiferent amb els seus vestits i que l’any anterior va crear un outfit molt relacionat amb la maternitat -incorporant cristalls amb llet materna del seu primer embaràs-. Ara que ha estat mare del petit Isai, es podria esperar que hi hagi moltes més referències a la maternitat.
Quan tornarà a ‘Zapeando’?
Seran setmanes en què la Pedroche serà protagonista de moltes converses, si més no, els mesos previs a les campanades comencen les preguntes sobre com serà el vestit, què haurà pensat, si patirà contratemps… Sigui com sigui, també s’espera el seu retorn a Zapeando, que serà una mica més tard. “A Zapeando tornaré al novembre. Tinc ganes, però molts nervis sobre com gestionar-ho tot també. Us aniré explicant, gràcies per estar sempre aquí, acompanyant-me”, expressa la comunicadora. Així doncs, caldrà estar atents per conèixer les primeres pistes que oferirà sobre el seu vestit que sempre dona molt joc.