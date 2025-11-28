A qui s’assembla més la filla de Cristina Pedroche i Dabiz Muñoz?

Dabiz Muñoz ha sorprès els teleespectadors d’El Hormiguero amb una entrevista molt personal que ha permès conèixer detalls, per exemple, de la seva vida personal. Casat amb Cristina Pedroche des de fa gairebé 10 anys, formen una família de quatre després del naixement dels petits Laia i Isai. Què ha explicat sobre ells? Un exemple, quan ha confessat a qui s’assembla més la filla gran: “És un terratrèmol i la fa grossa constantment”, ha arribat a dir.
L’exitós xef sempre és molt hermètic i és estrany que hagi decidit obrir una finestra a la seva intimitat, però això ho ha fet davant de Pablo Motos. Ara que és pare, els viatges a l’estranger que feia constantment han hagut d’aturar-se: “Ara sempre viatjo amb dos nens, així que he de deixar més temps entre un avió i un altre”. La seva filla Laia, de dos anys, no els hi posa les coses fàcils: “És un terratrèmol, la veritat és que ha sortit a mi i a la meva mare… Jo sempre he dit que soc la versió descafeïnada de la meva mare”.
Molts poden pensar que, a simple vista, Cristina Pedroche és molt més activa i intensa que ell. Però el Dabiz ho nega: “Ella no és tranquil·la, d’acord, però té un tarannà molt diferent del meu i acaba sent més calmada que jo… infinitament”.
Les anècdotes familiars de Cristina Pedroche i Dabiz Muñoz al Perú
Fa unes setmanes, quan van anar de vacances al Perú, van experimentar com costa anar a l’estranger amb una nena tan moguda d’aquesta edat: “Ha tingut molts moments terratrèmol… Vam anar-hi amb els meus sogres perquè ens ajudessin en aquesta escapada, la que fèiem perquè volia cuinar allà amb el meu amic el cuiner més important de Llatinoamèrica Gastón Acurio. I ha estat preciós, però molt intens”.
La Laia menja de tot, diu, però no s’atura ni un moment: “Perquè us feu una idea en aquell sopar, que hi havia un munt de gent, havíem d’estar tots callats mentre parlava un i després l’altre. De sobte, vaig sentir-la que cridava papa papa mentre no feia més que moure’s als braços de la seva mare que no sabia què fer”.
Li cau la bava, al Dabiz Muñoz, sobretot perquè empatitza molt amb una nena en qui es veu reflectit: “Veig en ella moltes coses que em recorden a mi i a la meva mare”, ha insistit.
Després de 20 anys en la cuina, ell ara ha innovat amb un còmic en què imagina una realitat distòpica en la que rep uns visitants misteriosos després de rebre el guardó a millor xef del món per tercer any consecutiu. La cosa és que es veu obligat a reproduir una recepta que algú va gaudir fa 80 anys enrere i, si no ho aconsegueix, morirà. Caldrà veure si triomfa amb aquest inici en un món molt diferent al seu, però almenys aconseguirà que se’n parli.