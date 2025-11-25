El vestit de Cristina Pedroche per a les campanades: “Volem que us ennuegueu”

Cristina Pedroche ho tornarà a fer, ocuparà totes les converses i els titulars durant les campanades quan deixi al descobert quin disseny estrafolari i extravagant han dissenyat per a ella en aquesta ocasió. Aquesta serà la dotzena nit de Cap d’Any que passa en directe des de la Puerta del Sol i el seu modista tenia clar que havia de preparar alguna cosa encara més potent, ja que també són dotze les campanades i vol abraçar aquesta coincidència màgica. Resulta increïble que el joc hagi arribat tan lluny i tants anys després, però les xifres d’audiència l’avalen i des d’Antena 3 no volen desaprofitar l’oportunitat de poder fer un bon share.
Queda poc més d’un mes per a la retransmissió més esperada de l’any i els periodistes han aprofitat la presència del Josie, el creador dels vestits, per interrogar-lo sobre l’últim model. Què han preparat per a aquesta ocasió? Sembla bastant difícil de superar el look de joies creades amb la llet materna de la presentadora de l’any passat, però ell confia a tornar a cridar l’atenció. L’hem vist vestida d’arbre, de mascareta, amb un vestit fet d’aigua, de colom de la pau… Què més pot fer que deixi la gent amb la boca oberta? Poden perdre el cap encara més?
El dissenyador no ha volgut donar moltes pistes, però sí que ha deixat clar que pretenen sorprendre com si això encara fos possible després de tot el que ha dut: “Aquest any sorprendrà encara més, imagina’t com estic d’atabalat”. No hauria estat fàcil per a ell trobar la idea i executar-la, pel que diu: “El vestit d’enguany és superimportant perquè són 12 campanades, 12 grans de raïm, 12 vestits i 12 anys. És mitja vida, tingues en compte que la gent que la va veure per primera vegada amb 12 anys ara en té 24″.
“Aquest és l’any que necessitàvem fer això, no és un vestit qualsevol sinó una necessitat. Aquesta és una necessitat de Cristina i de tot l’equip”, arriba a etzibar amb contundència. I segueix amb una frase que potser és un xic massa: “No volem que la gent reaccioni l’endemà, sinó immediatament quan la vegin. Volem que la gent s’ennuegui amb l’últim raïm i que tothom es posi a escriure tuits sobre el look“.
Què opina Cristina Pedroche del look de les campanades d’enguany?
Cristina Pedroche estaria “il·lusionadíssima” amb la proposta, és clar, contenta de tornar a ser el centre d’atenció una vegada més. No han fet spoilers, així que de moment tornen a aconseguir que no es filtrin detalls que donin pistes sobre la idea central. Què podria arribar a sorprendre? Que la disfressin de rellotge? De raïm gegant? De copa de cava? Que tornin a posar-li el vestit de la primera retransmissió? Res d’això no deixarà amb la boca oberta, després de tot amb el que l’hem vist.
De moment, tot són especulacions fins que arribi el 31 de desembre i la gran majoria de teleespectadors connectin en algun moment amb la cadena per descobrir el secret millor guardat. Ja podem pronosticar, això sí, que X (l’antic Twitter) s’omplirà de captures de pantalla, de mofes i comparacions des del primer moment.
L’expectació és màxima, de la mateixa manera que els detractors tornen a preguntar-se fins quan s’allargarà aquesta tradició esperpèntica.