El mes de desembre sempre és especial. L’últim mes de l’any obre la porta a les celebracions familiars més esperades, els dinars i sopars de Nadal, la màgia dels carrers plens de llum i l’emoció perquè d’aquí a poques setmanes començarà un any nou. Les cadenes de televisió s’afanyen per organitzar i deixar tots els detalls a punt, entre els quals es troben els vestits que triaran i els escenaris on es faran les retransmissions. Quins llocs seran els protagonistes de l’última nit de l’any?
Laura Escanes i Miki Nuñez a TV3
Un any més 3Cat confia en un tàndem que saben que funciona. Miki Núñez i Laura Escanes presentaran per tercer any consecutiu les campanades a la televisió publica catalana el pròxim 31 de desembre. L’escenari d’aquesta nit tan especial reunirà els catalans a l’avinguda Maria Cristina de Barcelona amb les fonts de Montjuïc de fons. A més a més, tornarem a viure un moment musical al ritme d’una nova cançó de Miki Núñez que cantarà en primícia amb Laura Escanes. Entre les sorpreses que els esperen als espectadors hi haurà un espectacle de pirotècnia, drons, molta música i una banda sonora creada pel músic i productor Marc Parrot inspirada en els quatre elements: aire, aigua, terra i foc.
Sandra Barneda i Xuso Jones arrencaran l’any a la neu
La parella que probablement passarà més fred aquestes campanades seran Sandra Barneda i Xuso Jones. Telecinco ha decidit innovar amb una proposta molt diferent de l’habitual. En lloc de triar el rellotge de la Puerta del Sol, se n‘aniran fins a l’estació d’esquí de Formigal. “Serà una nit màgica amb moltes sorpreses”, explica l’artista i creador de contingut. Caldrà esperar per veure com s’organitzen a l’hora de vestir amb les temperatures gèlides que trobaran a la neu.
RTVE i Antena 3, fidels a la Puerta del Sol de Madrid
Per la seva banda, les dues cadenes espanyoles que sempre generen molt bona audiència i dominen la lluita per aconseguir el minut d’or es mantenen fidels al seu lloc habitual. RTVE i Antena 3 repetiran un any més la retransmissió de les campanades a la Puerta del Sol de Madrid.
D’una banda, la televisió pública espanyola aposta aquest 2025 per un matrimoni hilarant que aquesta temporada ha fet un molt bon tàndem a Futuro Imperfecto: Andreu Buenafuente i Silvia Abril. La parella s’enfundarà un bon outfit per donar la benvinguda al nou any, això si, amb uns precursors com David Broncano i Lalachus que van deixar les expectatives molt altes després d’una emissió més boja que mai.
Ara bé, totes les mirades estan pendents per saber com evoluciona Andreu Buenafuente després de cancel·lar la seva agenda professional temporalment. “Per motius d’excés de càrrega professional i per prescripció mèdica, Andreu Buenafuente es veu obligat a fer una aturada temporal en la seva agenda professional per descansar i recuperar-se”, es pot llegir en un comunicat que va publicar a X (abans Twitter).
Por motivos de exceso de carga laboral y por prescripción médica, Andreu Buenafuente se ve obligado a hacer un parón temporal en su agenda profesional para descansar y recuperarse.
«Tengo que parar un poco para recuperarme y volver con la energía que se merece… pic.twitter.com/hsIdIYtrmS
També hi seran a la Puerta del Sol Cristina Pedroche i Alberto Chicote. Enguany la col·laboradora de Zapeando i el cuiner seran les cares visibles a Antena 3, La Sexta i la plataforma atresplayer. La seva emissió sempre està marcada pels mediàtics vestits que fa servir la Pedroche, molt comentats a les xarxes socials i que generen moltíssima expectació.
L’any passat la tertuliana de televisió no va deixar ningú indiferent amb el seu vestit ple de plomes al cap i cristalls fets amb la seva llet materna. Què ha preparat enguany? És evident que la seva aposta no deixarà ningú indiferent.