El mes de diciembre siempre es especial. El último mes del año abre la puerta a las celebraciones familiares más esperadas, las comidas y cenas de Navidad, la magia de las calles llenas de luz y la emoción porque en pocas semanas comenzará un nuevo año. Las cadenas de televisión se apresuran a organizar y dejar todos los detalles listos, entre los cuales se encuentran los vestidos que elegirán y los escenarios donde se harán las retransmisiones. ¿Qué lugares serán los protagonistas de la última noche del año?

Laura Escanes y Miki Nuñez en TV3

Un año más 3Cat confía en un tándem que saben que funciona. Miki Núñez y Laura Escanes presentarán por tercer año consecutivo las campanadas en la televisión pública catalana el próximo 31 de diciembre. El escenario de esta noche tan especial reunirá a los catalanes en la avenida Maria Cristina de Barcelona con las fuentes de Montjuïc de fondo. Además, volveremos a vivir un momento musical al ritmo de una nueva canción de Miki Núñez que cantará en primicia con Laura Escanes. Entre las sorpresas que esperan a los espectadores habrá un espectáculo de pirotecnia, drones, mucha música y una banda sonora creada por el músico y productor Marc Parrot inspirada en los cuatro elementos: aire, agua, tierra y fuego.

Miki Nuñez i Laura Escanes presenten les campanades a 3Cat aquest 2025 | 3Cat

Sandra Barneda y Xuso Jones empezarán el año en la nieve

La pareja que probablemente pasará más frío estas campanadas serán Sandra Barneda y Xuso Jones. Telecinco ha decidido innovar con una propuesta muy diferente de lo habitual. En lugar de elegir el reloj de la Puerta del Sol, se irán hasta la estación de esquí de Formigal. «Será una noche mágica con muchas sorpresas», explica el artista y creador de contenido. Habrá que esperar para ver cómo se organizan a la hora de vestir con las temperaturas gélidas que encontrarán en la nieve.

Sandra Barneda i Xuso Jones faran les campanades a l’estació d’esquí de Formigal | Telecinco

RTVE y Antena 3, fieles a la Puerta del Sol de Madrid

Por su parte, las dos cadenas españolas que siempre generan muy buena audiencia y dominan la lucha por conseguir el minuto de oro se mantienen fieles a su lugar habitual. RTVE y Antena 3 repetirán un año más la retransmisión de las campanadas en la Puerta del Sol de Madrid.

Por un lado, la televisión pública española apuesta este 2025 por un matrimonio hilarante que esta temporada ha hecho un muy buen tándem en Futuro Imperfecto: Andreu Buenafuente y Silvia Abril. La pareja se enfundará un buen outfit para dar la bienvenida al nuevo año, eso sí, con unos precursores como David Broncano y Lalachus que dejaron las expectativas muy altas tras una emisión más loca que nunca.

Andreu Buenafuente i Silvia Abril presenten les campanades a RTVE | RTVE

Sin embargo, todas las miradas están pendientes para saber cómo evoluciona Andreu Buenafuente después de cancelar su agenda profesional temporalmente. «Por motivos de exceso de carga profesional y por prescripción médica, Andreu Buenafuente se ve obligado a hacer una pausa temporal en su agenda profesional para descansar y recuperarse», se puede leer en un comunicado que publicó en X (antes Twitter).

Comunicado RTVE



Por motivos de exceso de carga laboral y por prescripción médica, Andreu Buenafuente se ve obligado a hacer un parón temporal en su agenda profesional para descansar y recuperarse.



«Tengo que parar un poco para recuperarme y volver con la energía que se merece… pic.twitter.com/hsIdIYtrmS — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) November 21, 2025

También estarán en la Puerta del Sol Cristina Pedroche y Alberto Chicote. Este año la colaboradora de Zapeando y el cocinero serán las caras visibles en Antena 3, La Sexta y la plataforma atresplayer. Su emisión siempre está marcada por los mediáticos vestidos que utiliza Pedroche, muy comentados en las redes sociales y que generan muchísima expectación.

Cristina Pedroche en la nit de Cap d’Any | Antena 3

El año pasado la tertuliana de televisión no dejó a nadie indiferente con su vestido lleno de plumas en la cabeza y cristales hechos con su leche materna. ¿Qué ha preparado este año? Es evidente que su apuesta no dejará a nadie indiferente.