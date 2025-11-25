El vestido de Cristina Pedroche para las campanadas: «Queremos que se atraganten»

Cristina Pedroche lo volverá a hacer, ocupará todas las conversaciones y los titulares durante las campanadas cuando revele qué diseño estrafalario y extravagante han creado para ella en esta ocasión. Esta será la duodécima noche de Año Nuevo que pasa en directo desde la Puerta del Sol y su diseñador tenía claro que debía preparar algo aún más impactante, ya que también son doce las campanadas y quiere abrazar esta coincidencia mágica. Resulta increíble que el juego haya llegado tan lejos tantos años después, pero las cifras de audiencia lo avalan y desde Antena 3 no quieren desaprovechar la oportunidad de lograr un buen share.

Queda poco más de un mes para la retransmisión más esperada del año y los periodistas han aprovechado la presencia de Josie, el creador de los vestidos, para interrogarlo sobre el último modelo. ¿Qué han preparado para esta ocasión? Parece bastante difícil de superar el look de joyas creadas con la leche materna de la presentadora del año pasado, pero él confía en volver a llamar la atención. La hemos visto vestida de árbol, de mascarilla, con un vestido hecho de agua, de paloma de la paz… ¿Qué más puede hacer para dejar a la gente boquiabierta? ¿Pueden perder la cabeza aún más?

El diseñador no ha querido dar muchas pistas, pero sí ha dejado claro que pretenden sorprender como si eso todavía fuera posible después de todo lo que ha llevado: «Este año sorprenderá aún más, imagínate cómo estoy de atareado». No habría sido fácil para él encontrar la idea y ejecutarla, por lo que dice: «El vestido de este año es superimportante porque son 12 campanadas, 12 uvas, 12 vestidos y 12 años. Es media vida, ten en cuenta que la gente que la vio por primera vez con 12 años ahora tiene 24″.

«Este es el año que necesitábamos hacer esto, no es un vestido cualquiera sino una necesidad. Esta es una necesidad de Cristina y de todo el equipo», llega a afirmar con contundencia. Y sigue con una frase que quizás es un poco demasiado: «No queremos que la gente reaccione al día siguiente, sino inmediatamente cuando la vean. Queremos que la gente se atragante con la última uva y que todos se pongan a escribir tuits sobre el look«.

¿Qué opina Cristina Pedroche del look de las campanadas de este año?

Cristina Pedroche estaría «ilusionadísima» con la propuesta, claro, contenta de volver a ser el centro de atención una vez más. No han hecho spoilers, así que de momento vuelven a conseguir que no se filtren detalles que den pistas sobre la idea central. ¿Qué podría llegar a sorprender? ¿Que la disfracen de reloj? ¿De uva gigante? ¿De copa de cava? ¿Que vuelvan a ponerle el vestido de la primera retransmisión? Nada de eso dejará con la boca abierta, después de todo lo que hemos visto.

De momento, todo son especulaciones hasta que llegue el 31 de diciembre y la gran mayoría de televidentes conecten en algún momento con la cadena para descubrir el secreto mejor guardado. Ya podemos pronosticar, eso sí, que X (el antiguo Twitter) se llenará de capturas de pantalla, de burlas y comparaciones desde el primer momento.

La expectación es máxima, de la misma manera que los detractores vuelven a preguntarse hasta cuándo se alargará esta tradición esperpéntica.