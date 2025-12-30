Quedan menos de 48 horas para cerrar el año 2025. El 31 de diciembre es la fecha para ultimar todos los propósitos de cara al 2026, aquellos que cada año se repiten como ir al gimnasio, conseguir el carnet de conducir o intentar ahorrar un poco. Sea cual sea el propósito que tenga cada persona, la noche de Fin de Año es siempre una buena excusa para ponerse el mejor look que tengas en el armario e intentar no atragantarse durante las doce campanadas. Los presentadores y presentadoras de las diversas cadenas de televisión que retransmiten las campanadas ya lo tienen todo listo -algunos con menos tiempo que otros- y se preparan para acompañar a miles de espectadores en la cuenta atrás más especial.

Una de las protagonistas absolutas de las campanadas es Cristina Pedroche. La presentadora más mediática se pondrá al frente de las campanadas de Antena 3 por 12º año consecutivo, a pesar de que hace solo unos días hizo saltar todas las alarmas porque parecía que podían ser las últimas. En una entrevista a Diez Minutos, la madrileña habló del simbolismo que tenían este año. «Cumpliremos 12 retransmisiones, 12 uvas, 12 vestidos y 12 campanadas. Siento que se cierra un ciclo porque hago una vuelta completa al reloj», explicó. Las otras pistas que compartió también eran bastante enigmáticas: «El frío es algo subjetivo. ¿Qué es el frío? ¿Qué es el calor?». En todo caso, y con la promoción que ha hecho en las redes sociales en la que se la puede ver corriendo completamente desnuda y «destruyendo» sus vestidos anteriores, parece que nadie querrá perderse su look de este año. En una entrevista pocas horas antes de la gran cita, Cristina Pedroche ha hablado del reto, el vestido y la propuesta que llevará para las campanadas de este año.

¿Cómo será el vestido de Cristina Pedroche? ¿Será el último año que hará las campanadas?

Si lo que quería era captar la atención de los espectadores y generar muchas expectativas sobre cómo será su vestido -que se convertirá en uno de los temas más comentados en las redes sociales los próximos días-, lo ha conseguido. La esposa de Dabiz Muñoz ha hablado en una entrevista a El Confidencial sobre cómo afronta esta retransmisión. «Me lo tomo como en muchas otras ocasiones, de decir ‘¿y si fuera la última vez?’, pero es que en esta ocasión sí que puede ser la última», ha admitido. Pero ¿qué sabemos por ahora de su vestido? El año pasado dejó a todos boquiabiertos con su look, un vestido lleno de cristales hechos con su propia leche materna y un accesorio en la cabeza lleno de plumas que la hacía parecer un avestruz. ¿Qué ha pensado este año su diseñador Josie? En un inicio, explica que se negó a hacer esta idea porque «no se sentía capaz de hacerlo» pero a finales de septiembre y después de ser madre de su segundo hijo, decidió que aceptaba la propuesta. «Lo afronto este año como si fuera la última vez. Rompo con el pasado, rompo con la Pedroche que habéis visto. Es la mascletà de las campanadas, que arda Troya», confiesa la presentadora.

Ahora bien, lo que todo el mundo quiere saber es qué idea ha tenido el diseñador para que Cristina Pedroche haya dudado tantísimo a la hora de aceptar la propuesta. Según explica, será «más Pedroche que nunca» porque «es arriesgado por el concepto». «Pensaba que había tocado techo el año pasado porque no hay nada más Pedroche que darle vida a un vestido a través de la vida de mi leche, pero este año, lo es más», revela. Además, el discurso que acompañará el inicio del 2026 también será significativo «por la carga emocional».

¿Cómo serán las campanadas con Cristina Pedroche y Alberto Chicote? | Antena 3.

¿Unas campanadas sin Cristina Pedroche?

En esta entrevista llena de titulares potentes, Cristina Pedroche admite que «no se imagina» no haciendo las campanadas, aunque si le proponen y tiene ideas para sorprender, ella quiere continuar presentándolas. «Quiero seguir haciendo cosas que me fascinen, sentir mariposas… No me imagino estando el día 31 de diciembre en mi casa. No sabría dónde cenar, cómo organizar esa noche». Y sobre sus vestidos, su esposo ha decidido continuar con la tradición. Dabiz Muñoz ha publicado este martes en su perfil de Instagram la tradicional fotografía en la que se pone el vestido que ha llevado Cristina Pedroche el año anterior.

Dabiz Muñoz se pone el vestido de las campanadas de Cristina Pedroche | Instagram

«Siento tener que decirlo yo, pero me cae el flow de los bolsillos. No te pido que me superes Pedroche, ¡al menos iguálame! Aunque quizás el año que viene no pueda ponérmelo yo», ha escrito el chef. Una frase también llena de enigmas sobre el vestido que llevará su pareja. Sea como sea, este año la cadena apuesta por una retransmisión a todo el grupo Atresmedia, es decir, con Cristina Pedroche y Alberto Chicote en directo en Antena 3, La Sexta y atresplayer. Por suerte, solo quedan unas horas para descubrir el gran misterio del año.