Cristina Pedroche despedirá el año desde la Puerta del Sol por duodécimo año consecutivo este 31 de diciembre. Antena 3 ha vuelto a confiar en ella para presentar la retransmisión más seguida junto a Alberto Chicote, una pareja exitosa que ha ayudado a la cadena a alcanzar cifras de audiencia espectaculares. Parecía imposible, pero aún se genera una expectación inmensa por ver qué vestido llevará ella y con qué sorprenderá. Después de verla con diseños hechos de su leche materna, tejidos de agua o cristales… ¿qué más puede hacer?
Este será un año especial para ella porque tiene mucho simbolismo: “Cumpliremos 12 retransmisiones, 12 uvas, 12 vestidos y 12 campanadas. Siento que se cierra un ciclo porque doy una vuelta completa al reloj”, ha dicho en una entrevista a Diez Minutos que para muchos esconde una confesión. ¿Estamos ante las últimas campanadas de Cristina Pedroche?
Ella no lo ha dicho abiertamente, pero deja caer que siempre se plantea si debe dejarlo: “Nunca se sabe si habrá más retransmisiones, así que por si acaso lo he dado todo. Ojalá os guste”, ha dicho haciendo referencia al diseño que han preparado para este 2025.
¿Qué ha preparado Cristina Pedroche para la duodécima vez en las campanadas?
No ha dado pistas sobre el vestido en sí en esta entrevista, pero sí que ha soltado algunas más en la aparición que ha hecho en El Hormiguero este miércoles. «Sigo poniéndome muy nerviosa antes de las campanadas. Sé que se habrá acabado todo el día que deje de estarlo. Sobre este vestido… El frío es algo subjetivo. ¿Qué es el frío? ¿Qué es el calor?«, ha dicho enigmática. Quedan pocos días para descubrir qué han preparado para ella, una idea que habría tenido el modista el pasado mes de febrero: «Me ha costado mucho tomar la decisión y no me veía preparada para hacerlo cuando me lo dijo, pero lo haré y cerraré un ciclo porque soy una nueva Cristina Pedroche«.
Su look volverá a ser impactante, ya que asegura que la gente pensará que está «loca» cuando la vean: «No tiene nada que ver con el resto de los años, pero a la vez sí. Este vestido no aguantará un año más porque es el cierre del ciclo. No habrá más después de esto, es mi cierre por si no vuelvo a hacerlo para poder irme con la cabeza bien alta«, ha sentenciado.
Las pistas del vestido de las duodécimas campanadas de @CristiPedroche #PedrocheEH pic.twitter.com/FV3onwXG3c— El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 17, 2025
Mucha imaginación debe tener el modista, teniendo en cuenta que pocos confían en que pueda seguir superándose. Ha vestido a Cristina de todas las maneras, pero en esta ocasión van “muy fuertes”: “Estas campanadas serán únicas y muy grandes… ¡Serán La Superbowl de las campanadas!”, ha sentenciado en el vídeo promocional que ha emitido la cadena. Muy contenta de volver a ponerse al frente de esta aventura televisiva con Alberto Chicote, lo ha aplaudido públicamente: “Me tranquiliza saber que lo sabe todo muy bien y que, pase lo que pase, estará ahí para acompañarme”.
Dabiz Muñoz se cuela en El Hormiguero para pedir matrimonio a Cristina Pedroche
¿Qué es lo primero que hará Cristina Pedroche después de las campanadas? Besar a su marido, Dabiz Muñoz: “Lo primero que hacemos después de comer las uvas es darnos un beso. Siempre nos besamos entre todos, pero especialmente yo con mi marido”. La pareja está enamoradísima, tanto como el primer día, y esto se ha vuelto a demostrar durante la entrevista en El Hormiguero.
En un momento dado y cuando ella no se lo esperaba, el chef ha entrado al plató y ha aprovechado para pedirle que se case de nuevo con él: «Si no estuviera ya casada con él, me casaría otra vez», decía ella. El próximo mes de octubre celebrarán el 10º aniversario de casados y ella quiere renovar los votos, un deseo que le habría comentado «mil veces».
Ahora, por fin, él le ha dicho que sí y ha improvisado una petición de mano en directo con un anillo de mentira: «¿Quieres casarte conmigo?», le ha dicho antes de darse un montón de besos.