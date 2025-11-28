¿A quién se parece más la hija de Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz?

Dabiz Muñoz ha sorprendido a los televidentes de El Hormiguero con una entrevista muy personal que ha permitido conocer detalles, por ejemplo, de su vida personal. Casado con Cristina Pedroche desde hace casi 10 años, forman una familia de cuatro después del nacimiento de los pequeños Laia e Isai. ¿Qué ha explicado sobre ellos? Un ejemplo, cuando ha confesado a quién se parece más la hija mayor: “Es un terremoto y la lía constantemente”, ha llegado a decir.

El exitoso chef siempre es muy hermético y es extraño que haya decidido abrir una ventana a su intimidad, pero eso lo ha hecho delante de Pablo Motos. Ahora que es padre, los viajes al extranjero que hacía constantemente han tenido que detenerse: «Ahora siempre viajo con dos niños, así que debo dejar más tiempo entre un avión y otro”. Su hija Laia, de dos años, no les pone las cosas fáciles: “Es un terremoto, la verdad es que ha salido a mí y a mi madre… Yo siempre he dicho que soy la versión descafeinada de mi madre”.

Muchos pueden pensar que, a simple vista, Cristina Pedroche es mucho más activa e intensa que él. Pero Dabiz lo niega: “Ella no es tranquila, de acuerdo, pero tiene un carácter muy diferente al mío y acaba siendo más calmada que yo… infinitamente”.

La entrevista al chef ha sido más personal de lo que se pensaba | Antena 3

Las anécdotas familiares de Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz en Perú

Hace unas semanas, cuando se fueron de vacaciones a Perú, experimentaron lo difícil que es ir al extranjero con una niña tan movida de esta edad: “Ha tenido muchos momentos terremoto… Fuimos con mis suegros para que nos ayudaran en esta escapada, la que hacíamos porque quería cocinar allí con mi amigo el cocinero más importante de Latinoamérica Gastón Acurio. Y ha sido precioso, pero muy intenso”.

La Laia come de todo, dice, pero no se detiene ni un momento: “Para que os hagáis una idea, en aquella cena, que había un montón de gente, teníamos que estar todos callados mientras hablaba uno y después el otro. De repente, la escuché gritar papá papá mientras no hacía más que moverse en los brazos de su madre que no sabía qué hacer”.

Se le cae la baba a Dabiz Muñoz, sobre todo porque empatiza mucho con una niña en quien se ve reflejado: “Veo en ella muchas cosas que me recuerdan a mí y a mi madre”, ha insistido.

¿Qué ha explicado Dabiz Muñoz de su familia en El Hormiguero? | Antena 3

Después de 20 años en la cocina, él ahora ha innovado con un cómic en el que imagina una realidad distópica en la que recibe unos visitantes misteriosos después de recibir el galardón al mejor chef del mundo por tercer año consecutivo. La cuestión es que se ve obligado a reproducir una receta que alguien disfrutó hace 80 años atrás y, si no lo consigue, morirá. Habrá que ver si triunfa con este inicio en un mundo muy diferente al suyo, pero al menos conseguirá que se hable de él.