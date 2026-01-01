Las mejores burlas al vestido reciclado de Cristina Pedroche para las campanadas

Cristina Pedroche lo ha vuelto a hacer y ha acaparado todas las miradas porque, guste más o menos, la verdad es que sigue generando mucha curiosidad ver qué performance hará durante la retransmisión de las campanadas. De hecho, muchos todavía sintonizan Antena 3, aunque sea un segundo, solo para ver cómo va disfrazada en esta ocasión. Este año, la sorpresa ha sido mayúscula porque pocos se esperaban que se superara con el vestido más esperpéntico de todos los que ha llevado. Este ha sido un sinsentido, ciertamente, que ha acabado recibiendo críticas por todas partes porque estaba mal hecho y con un montón de trozos sobrepuestos.

La idea era hacer una oda al reciclaje y cerrar un círculo en la duodécima vez que despedía el año desde la Puerta del Sol. El diseñador, el Josie, pensó que quedaría bien romper todos los anteriores vestidos y crear uno nuevo como un collage o patchwork cubista… pero el resultado no ha convencido a nadie. Los sostenes de un año, la manga de otro, la corona del anterior… y un minivestido de brillantes debajo de esta capa XXL que había sido hecha a partir de las botas del outfit que llevó en las campanadas de la pandemia. Se había especulado que podría aparecer medio desnuda y, al final, no ha sido así, aunque tampoco ha dejado mucho a la imaginación porque llevaba medio trasero y buena parte de los pechos al aire.

La presentadora ha cortado todos los vestidos anteriores para crear uno nuevo | Antena 3

El vestido reciclado de Cristina Pedroche en las campanadas ha sido muy criticado | Antena 3

De las botas del vestido de las campanadas de 2020 se ha creado otro | Antena 3

Los memes más divertidos sobre el vestido de Cristina Pedroche

La retransmisión de las campanadas con Cristina Pedroche ya es un clásico, de la misma manera que la parte más divertida de todo esto implica entrar a X (el antiguo Twitter) y reír con las burlas y comparaciones que hacen los más creativos. El vestido de este año daba mucho de sí y las bromas han sido muy bien encontradas. Muchos han coincidido en compararlo con una pila de ropa apilada en una silla, una superposición sin sentido de un montón de capas, los inventos que tienes que hacer para evitar facturar equipaje en las aerolíneas low cost…

La inspiración de Cristina Pedroche para el vestido precampanadas. pic.twitter.com/1AKEhMTKXL — Eric Cartman (@Cartman_Freedom) January 1, 2026

Cristina pedroche ha úsado el truco para no pagar maleta en Ryanair pic.twitter.com/9f3uYdnycs — leila (@notfoundnoow) December 31, 2025

El vestido de cristina pedroche: pic.twitter.com/XSXhHXP8cO — ok (@sumurruchu) December 31, 2025

El vestido de cristina pedroche en las campanadas de hoy: pic.twitter.com/uwmUXCq5fN — 𝗛𝗼𝘇𝗷𝘂𝗮𝗻𝟴𝟵𝟬 (ホズジュアン) (@hozjuan890) December 31, 2025

Cristina Pedroche en las campanadas pic.twitter.com/o7nnTkIcGq — Ifgar83 (@ifgar83) December 31, 2025

Y su compañero Alberto Chicote no se ha librado de las críticas, ya que muchos le han encontrado una similitud con el protagonista de la película de Disney Up. Que allí salga un pájaro de muchos colores ha sido aún mejor, ya que realmente parecía una versión de la combinación de la presentadora y el chef. Las cejas exageradísimas de la presentadora no han gustado, de la misma manera que tampoco ha hecho gracia la combinación surrealista de los diferentes elementos de los anteriores vestidos. De hecho, lo han comparado con la idea de hacerse un bocadillo con Nocilla y chorizo.

Que guapos Chicote y Pedroche. pic.twitter.com/EY8NYMcaGC — Sergio Morcillo (@SergioMorci) December 31, 2025

Cristina Pedroche y su vestido pic.twitter.com/liWHuZUnWY — Biktor Vila Tobella (@victorr_ortega) December 31, 2025

Cristina Pedroche dando las campanadas pic.twitter.com/fZQuUZtPga — La Bruja Medusa 🐍🇵🇸 (@labruja_medusa) December 31, 2025

Las cejas de Cristina Pedroche😂 pic.twitter.com/GvApyvvzKj — La princesa blanca. (@Katerina060606) December 31, 2025

Uno de los tuits que más gracia han hecho, lo ha escrito el presentador de Art Attack Jordi Cruz. Él, famoso por las manualidades, ha hecho un recopilatorio de los materiales que necesitamos para crear nosotros mismos el vestido de Cristina Pedroche: un nórdico, una pila de ropa, unas estrellas y plástico de burbujas.

Para hacer el traje de las campanadas de Cristina Pedroche necesitas… pic.twitter.com/OoKUwNOFAc — Jordi Cruz (@JordiCruzPerez) January 1, 2026

Muchos pueden creer que este es un fenómeno caduco que ya no hace gracia, que Cristina Pedroche debería retirarse de las campanadas porque es más de lo mismo. Será en las próximas horas cuando sabremos qué cifra de audiencia ha conseguido este efecto llamada para ver su outfit, una curiosidad que el año pasado ya no les sirvió para liderar como sí había hecho otros años.