Era una de las grandes apuestas de la cadena pública para el especial de las campanadas. Chenoa y Estopa fueron el plato fuerte de la noche como sustitutos in extremis de Andreu Buenafuente y Silvia Abril para presentar los últimos minutos del año, pero antes, RTVE apostó por una traca de contenido musical sin precedentes. El 70 aniversario de la cadena pública y el estreno de La casa de la música pusieron la guinda a un 2025 que ha traído noticias musicales muy destacadas, como ha sido el regreso de La Oreja de Van Gogh con su vocalista original.

La despedida de Leire Martínez fue un gran trastorno para los fans de la banda que el próximo 2026 podrán ver la nueva gira del grupo con Amaia. Antes, TVE emitió la primera actuación de La Oreja de Van Gogh y el estreno de su nuevo single, Todos estamos bailando la misma canción. Más allá del tema y las reacciones de los fans a la música que trae la banda en esta próxima etapa, la gran protagonista fue Amaia Montero y su look. Si la noche de las campanadas suele ser para Cristina Pedroche y sus estrafalarios vestidos, este 31 de diciembre tuvo una competidora que ha sido la estrella de muchísimos memes y comparaciones en las redes sociales.

¿Qué dicen las redes del look que ha utilizado Amaia con La Oreja de Van Gogh? | RTVE

Los mejores ‘memes’ del look que ha utilizado Amaia en su estreno musical

Cristina Pedroche ha sido una de las grandes protagonistas de la noche y que aún continúa generando debates en las redes sociales con las reacciones a su vestido reciclado. Un outfit en el que ha fusionado los anteriores vestidos que ha utilizado para presentar las campanadas y con el cual Josie, su diseñador, ha construido una especie de capa gigante con trozos colocados como si fuera una pieza de patchwork. De capas con volumen también entiende Amaia Montero, que no ha dejado a nadie indiferente con su elección de vestuario para presentar el primer single del grupo tras su regreso.

La presentación formó parte del especial musical previo a las campanadas de TVE con Chenoa y Estopa, donde los televidentes pudieron ver las actuaciones de Rosario Flores, Shakira o Lola Índigo, entre otros. Una de las bombas de la noche y la gran apuesta era el estreno de esta nueva canción del grupo, ahora con la incorporación de Amaia tras casi dos décadas. La actuación se realizó desde el emblemático Palacio de Miramar de San Sebastián, y aunque la canción generó opiniones diversas, el look elegido por la artista ha sido la gran estrella.

Amaia Montero en la actuación de TVE pic.twitter.com/xzBCXsIYiG — Vegannibal Lecter (@veganibalecter) January 1, 2026

Amaia Montero rindiendo homenaje a los que en Nochevieja estamos con la batamanta. #LaCasaDeLaMúsicaRTVE pic.twitter.com/kr1MfSHq3B — Miss Kokoro (@KokoroMiss) December 31, 2025

Pues qué queréis que os diga, a mi el homenaje de Amaia Montero a Humor Amarillo me pareció un detalle precioso. pic.twitter.com/vlVgYrsqQp — Hanky 🍷 (@Hanky_solo) January 1, 2026

A Amaia Montero se le ha enredado el nórdico #LaCasadelaMusicaRTVE pic.twitter.com/joepERZ6kV — Mario Roldán (@holaroldan1994) December 31, 2025

Amaia Montero honrando a un referente como Lizzie McGuire pic.twitter.com/9ym34owAXP — Janire Zurbano (@janirezurbano) January 1, 2026

#LaCasadelaMúsicaRTVE



Amaia Montero haciendo suyo el meme del edredón 🤣 pic.twitter.com/eMhe6KekL7 — Cecilia Grierson ⭐️⭐️⭐️ (@ceciliaencina) December 31, 2025

Elegir una capa XXL con una capucha aún más grande la ha llevado a ser objeto de muchísimas comparaciones, algunas de lo más originales, como por ejemplo unas palomitas, un edredón o incluso un peluche de un oso. Sea como sea, y aunque el look no ha jugado mucho a su favor, el estreno de la canción ya supera las 360.000 visualizaciones en YouTube, a la espera de saber qué otras sorpresas habrá a partir de este año y con su gira de conciertos.