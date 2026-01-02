Era una de les grans apostes de la cadena pública per a l’especial de les campanades. Chenoa i Estopa van ser el plat fort de la nit com a substituts in extremis d’Andreu Buenafuente i Silvia Abril per presentar els últims minuts de l’any, però abans, RTVE va apostar per una traca de contingut musical sense precedents. El 70 aniversari de la cadena pública i l’estrena de La casa de la música van posar la cirereta a un 2025 que ha portat notícies musicals molt destacades, com ha estat el retorn de La Oreja de Van Gogh amb la seva vocalista original.
El comiat de Leire Martínez va ser un gran trasbals per als fans de la banda que el pròxim 2026 podran veure la nova gira del grup amb Amaia. Abans, TVE va emetre la primera actuació de La Oreja de Van Gogh i l’estrena del seu nou single, Todos estamos bailando la misma canción. Més enllà del tema i les reaccions dels fans a la música que porta la banda en aquesta pròxima etapa, la gran protagonista va ser Amaia Montero i el seu look. Si la nit de les campanades acostuma a ser per a Cristina Pedroche i els seus estrafolaris vestits, aquest 31 de desembre va tenir una competidora que ha estat l’estrella de moltíssims mems i comparacions a les xarxes socials.
Els millors ‘memes’ del look que ha fet servir Amaia en la seva estrena musical
Cristina Pedroche ha estat una de les grans protagonistes de la nit i que encara continua generant debats a les xarxes socials amb les reaccions al seu vestit reciclat. Un outfit en què ha fusionat els anteriors vestits que ha fet servir per presentar les campanades i amb el qual Josie, el seu dissenyador, ha construït una mena de capa gegant amb trossos col·locats com si fos una peça de patchwork. De capes amb volum també entén Amaia Montero, que no ha deixat ningú indiferent amb la seva elecció de vestuari per presentar el primer single del grup després del seu retorn.
La presentació va formar part de l’especial musical previ a les campanades de TVE amb Chenoa i Estopa, on els teleespectadors van poder veure les actuacions de Rosario Flores, Shakira o Lola Índigo, entre d’altres. Una de les bombes de la nit i la gran aposta era l’estrena d’aquesta nova cançó del grup, ara amb la incorporació d’Amaia després de gairebé dues dècades. L’actuació es va fer des de l’emblemàtic Palacio de Miramar de San Sebastián, i tot i que la cançó va generar opinions diverses, el look triat per l’artista ha estat la gran estrella.
Amaia Montero en la actuación de TVE pic.twitter.com/xzBCXsIYiG— Vegannibal Lecter (@veganibalecter) January 1, 2026
Amaia Montero entrando a cantar:#LaCasaDeLaMusicaRTVE #laorejadevangogh pic.twitter.com/WsqHWd4XCo— 🪳 MisterBeers 🪳 (@Mister_Beers) December 31, 2025
Amaia Montero rindiendo homenaje a los que en Nochevieja estamos con la batamanta. #LaCasaDeLaMúsicaRTVE pic.twitter.com/kr1MfSHq3B— Miss Kokoro (@KokoroMiss) December 31, 2025
Pues qué queréis que os diga, a mi el homenaje de Amaia Montero a Humor Amarillo me pareció un detalle precioso. pic.twitter.com/vlVgYrsqQp— Hanky 🍷 (@Hanky_solo) January 1, 2026
A Amaia Montero se le ha enredado el nórdico #LaCasadelaMusicaRTVE pic.twitter.com/joepERZ6kV— Mario Roldán (@holaroldan1994) December 31, 2025
Amaia Montero honrando a un referente como Lizzie McGuire pic.twitter.com/9ym34owAXP— Janire Zurbano (@janirezurbano) January 1, 2026
#LaCasadelaMúsicaRTVE— Cecilia Grierson ⭐️⭐️⭐️ (@ceciliaencina) December 31, 2025
Amaia Montero haciendo suyo el meme del edredón 🤣 pic.twitter.com/eMhe6KekL7
Triar una capa XXL amb una caputxa encara més gran l’han portat a ser objecte de moltíssimes comparacions, algunes d’allò més originals, com per exemple unes crispetes, un edredó o fins i tot un peluix d’un os. Sigui com sigui, i tot i que el look no ha jugat gaire a favor seu, l’estrena de la cançó ja supera les 360.000 visualitzacions a YouTube, a l’espera de saber quines altres sorpreses hi haurà a partir d’aquest any i amb la seva gira de concerts.