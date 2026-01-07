El retorn d’Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh ha estat, segurament, de les notícies musicals més sorprenents del 2025 per no dir la que més. Ara totes les mirades estan posades en el grup basc, que va estrenar la primera cançó d’aquesta nova etapa durant el programa musical de TVE durant la nit de Cap d’Any. El look de la cantant no va passar gens desapercebut, ja que va escollir un vestit-edredó molt cridaner. Ara, el grup ha publicat una foto seva així vestida en el perfil d’Instagram que han acompanyat d’un missatge que ha deixat tothom boig.
Entre els membres del grup hi ha confiança després de tants anys, és clar, però que hagin escrit el que han escrit ha sorprès moltíssim. I és que el que diuen sobre l’Amaia ha cridat molt l’atenció: “Aquesta d’aquí sembla una noia normal, tirant a baixeta, però allà a dins hi cap un univers sencer. Aquells dos ullets de gata són, en realitat, un parell de finestres al lloc on té lloc la màgia. Hi ha més melodies en el seu cap que les que ningú pot inventar en deu vides”. Fins aquí, tot bé.
Els seus companys recomanen que la gent passi una estona amb l’Amaia si vols sentir què és connectar amb algú “al nivell més profund” i “riure sense adonar-te’n”. De fet, arriben a etzibar en aquest escrit que estar amb ella hauria de ser “una assignatura obligatòria” per a tothom. I després d’aquesta defensa? Una petita clatellada: “Tossuda com ella sola, això també ho dic, i amb un caràcter més complicat que veure-li l’ombra al vent”.
Això sí, ho compensen amb una altra part maca: “Té un cor gegant i de llaminadura”. I és que la resta de grup aplaudeix haver pres la decisió de reprendre el camí amb ella exactament on el van deixar sense tenir clar quin és el destí: “Però saps què? Ens importa una m… mentre sigui amb tu. T’estimem molt, Amaia Montero“.
La Oreja de Van Gogh aplaudeix el retorn d’Amaia Montero
Va parlar-se molt de la nova cançó que han estrenat perquè hi ha referències a Déu i la veu d’Amaia sonava molt diferent després de tant de temps. Ells no foten ni cas a les crítiques i aplaudeixen haver tornat a confiar en la vocalista: “Feia molt i molt de temps que no sentíem les papallones d’ahir a la nit. Comença un dels anys més emocionants de la nostra vida i compartir-ho amb tots vosaltres va ser llegendari. Ens veiem en els concerts. Hi ha un lloc millor?”.
I què ha dit l’Amaia sobre aquest missatge de La Oreja de Van Gogh: “Llegir les vostres paraules ha estat com mirar-me en un mirall amable, d’aquells que no jutgen, entenen fins i tot el que encara no sap explicar. M’emociona pensar que el camí pugui reprendre’s sense mapes, sense promeses tancades, només amb la certesa de l’amor i de la música, d’acompanyar-nos, de riure’ns sense adonar-nos i de caminar encara que no sapiguem molt bé cap a on”.
L’Amaia Montero reconeix que no té un caràcter bo i que no és “fàcil”, però sí que té clar que és millor amb ells: “Gràcies pel seu amor i per aquest amb tu que ho fa tot encara. Jo també us estimo. Molt, com tot el cel i tot el mar”.