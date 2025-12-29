Leire Martínez ha reaparecido tras su salida forzosa de La Oreja de Van Gogh en una entrevista en la Cadena SER que contiene mucha información sobre la época que está viviendo. La idea era promocionar el disco en solitario que está preparando, pero al final ha acabado llamando la atención por las confesiones íntimas que ha hecho. Después de 18 años como vocalista del grupo, ha tenido experiencias de todo tipo: «La Oreja ha sido un aprendizaje terrible a muchos niveles«.

Hasta ahora no había querido hablar mucho sobre su despedida, pero ha roto el hermetismo y ha reconocido que lo ha pasado mal con todo lo que ha ocurrido. Que la echaran de malas maneras para hacerle sitio a Amaia Montero después de tantos años no ha sido agradable para ella: «Fue doloroso y a nivel emocional todavía hay cosas que me cuesta digerir«. Si algo tenía muy claro era que quería seguir trabajando, por lo que se ha aventurado a hacerlo en solitario: «Hay cosas que pasan que no podemos controlar y que pasan factura, pero sufrir de más por algo que no puedes controlar no me vale la pena«.

Muchos han querido enfrentarla a ella, unas comparaciones contra las que se posiciona: «Vivimos en una sociedad que tiende a dividir y a posicionarse en todo. Me protegí, no leía nada y no me interesaba. Hace tiempo que aprendí a quererme con todo, con mis luces y mis sombras«.

¿Cómo fueron los inicios de Leire Martínez en La Oreja de Van Gogh?

Ser la sustituta de Amaia Montero en un momento de mucho éxito no fue fácil de gestionar: «Asumí que no podía gustar a todo el mundo. Afortunadamente, ya había hecho un trabajo personal de conocerme y trabajarme a mí misma. Esto me fue muy bien, no tengo miedo de mirarme en un espejo y hace tiempo que aprendí a quererme con todo».

La criticaron mucho, en un principio, así que tuvo que poner una barrera entre lo que los demás opinaban y lo que pensaba ella misma: «No quise permitir que alguien de la calle que no tenía ni idea de cómo era me dijera quién soy porque es una opinión«. Todos somos libres de opinar, pero hay opiniones que no respeta si la insultaban con mala intención.

Leire Martínez habla de su vida fuera de La Oreja de Van Gogh | SER

«No tenía del todo claro que cantaba bien, me han hecho dudar mucho y me lo llegué a creer«, ha reconocido sobre sus peores momentos en la banda. De hecho, en este último año dice haber hecho un ejercicio de reconexión con la niña que fue: «La niña que se ponía las gafas de aventurera que no se planteaba las cosas, jugaba«.

Para ella ha sido importante reconectar con el juego, sus sentimientos y qué le generaba: «Esa conexión con la que fui que no tenía miedo. Me ha venido bien. Hay un punto de inconsciencia que hace a los niños libres y yo intento pensar más en el aquí y el ahora para dejar de lado el futuro, que no viva tan rápido».