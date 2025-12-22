RTVE ha comenzado a desvelar las pistas y algunas de las sorpresas que han preparado para la noche más mágica del año. Después de descubrir poco más de diez días antes de las campanadas quiénes serían los sustitutos de Andreu Buenafuente y Silvia Abril, la cadena pública española ha adelantado el regreso televisivo de un grupo que este 2026 volverá a los escenarios con su vocalista original.

Chenoa y Estopa, presentadores de las campanadas este año en Televisión Española, no serán los únicos músicos que pondrán la nota el próximo 31 de diciembre porque tal como ha anunciado la cadena este lunes 22 de diciembre, La Oreja de Van Gogh estrenará en exclusiva su primer single tras el regreso de Amaia Montero.

El regreso musical de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh

Pocos minutos antes de la emisión que cerrará el año 2025, a partir de las 23:30 h, RTVE ha preparado un especial que abrirá La Casa de la Música y celebrará el 70 aniversario de TVE. La música será la gran protagonista con el estreno de la nueva canción de La Oreja de Van Gogh y el nuevo single con Amaia Montero tras volver a ser la vocalista del grupo 18 años después. Lo harán desde su tierra, en el Palacio Miramar de San Sebastián frente a la icónica playa de La Concha, pero no serán los únicos artistas que pasarán por este programa.

Para celebrar las siete décadas de historia de la Televisión Española, RTVE apuesta por arrancar el 2026 con La Casa de la Música y un montón de conexiones por toda España con las actuaciones de grandes estrellas de la música. Aunque el epicentro del programa será el Pirulí de Madrid, la noche de Fin de Año viajará por varios puntos del territorio y artistas como Nicki Nicole. La artista argentina que este año se ha convertido en uno de los nombres de las revistas del corazón por su relación con Lamine Yamal pasará por este especial después de colaborar con grandes nombres de la música urbana como Bizarrap, Trueno o Emilia.

Estas son las actuaciones del especial previo a las campanadas de RTVE | RTVE

¿Qué artistas pasarán por el programa?

Habrá más nombres que lo han petado este año, como Lola Índigo. La exconcursante de Operación Triunfo 2017 se ha instalado como una de las estrellas del género urbano en España y fusionará la tradición y la vanguardia para celebrar el flamenco esta última noche del año. Una compañera de edición también estará. Amaia Romero volverá a TVE después de su gran actuación en La Revuelta hace un año con una «performance visual» que unirá una parte ritual con una parte contemporánea desde un lugar único. La voz más icónica de Mecano también estará. Ana Torroja ofrecerá una versión en exclusiva de un himno que ha marcado más de una generación y que forma parte de las bandas sonoras más míticas para despedir el año. Todo un conjunto de actuaciones que pasarán por localizaciones como Granada, Madrid o Pedraza cuando justo comienza la cuenta atrás para despedir este 2025.