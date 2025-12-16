¿Quién no ha bailado nunca al ritmo de las canciones de Mecano? ¿Quién no ha puesto Un año más como banda sonora para la última noche del año? Es una de las bandas españolas más emblemáticas y su música ha formado parte de la vida de muchas generaciones que aún recuerdan sus grandes éxitos. En 1998, la banda se separaría tras una serie de disputas entre los hermanos Cano y problemas internos que pondrían punto final a uno de los grupos musicales más míticos de los años 80. En todo caso, a pesar de que el grupo se acabara, las canciones han continuado muy vivas. Desde entonces, Ana Torroja ha recibido la gran pregunta más de una vez: ¿habrá reunión con Mecano? Este lunes ha pasado por La Revuelta donde el presentador más alocado ha querido saber la respuesta, que ha sido aún más enigmática que antes.

¿Habrá reunión de los integrantes de Mecano?

Los fans de Mecano esperan esta respuesta con ansias. ¿Sería posible ver a Mecano en el escenario una vez más? O, al menos, ¿una reunión para quitarse la espinita clavada? No sería una locura teniendo en cuenta que La Oreja de Van Gogh volverá el próximo año con su vocalista original, Amaia Montero, un año después de la durísima despedida de Leire Martínez.

Sea como sea, David Broncano nunca deja a nadie indiferente y esta vez ha decidido hacer sus preguntas incómodas para obtener la respuesta más esperada. «Cuando te hacen la llamada y te dicen Ana no quiero hacerte esta pregunta, pero…», ha expresado el presentador. «Yo ya sé qué pregunta es», le ha cortado la cantante. Lo que quieren saber es si se hará una reunión con Mecano, y para obtener la respuesta, más allá de decir una palabra de dos letras, David Broncano ha pedido que lo escriba en una de las tarjetas del programa.

Aunque sea la pregunta que SIEMPRE le hacen, no será la última vez que la responda 😅#LaRevuelta @Ana_Torroja pic.twitter.com/rgKOc8oLwP — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) December 15, 2025

Aunque la respuesta es siempre la misma, Ana Torroja ha acabado rompiendo el silencio y probablemente, rompiendo las ilusiones de los fans que estaban viendo el programa. «La respuesta de dos letras la digo mucho y me da pena».

¿Habrá reencuentro de Mecano? La respuesta más esperada de Ana Torroja | RTVE

«Es lo que digo para que la gente no se ponga triste», ha confesado. «Es una forma de salir del no para que a la gente les dé pena. No es imposible, pero es bastante improbable». Solo les hace falta una pequeña esperanza para creer que hay alguna posibilidad. Ahora bien, ante la insistencia por obtener una respuesta más clara, Ana Torroja lo tiene claro. «¿Hay esperanza? La verdad es que no», ha cerrado la pregunta.

Una actuación a cappella

Aun así, el gran momento de la noche lo protagonizó su actuación a cappella. Ana Torroja ha recuperado uno de los grandes himnos de la banda y un grito reivindicativo que ha interpretado ante el público de La Revuelta. Mujer contra mujer, sin instrumentalización y con su voz sin artificios. Una voz icónica que veinte años después sigue siendo reconocible.

En definitiva, una entrevista que ha servido para resolver la gran pregunta y revivir una de las actuaciones más especiales de Ana Torroja en directo.