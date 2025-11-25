Las noches de fiesta de Lamine Yamal, «sin freno» y «con mucho coqueteo»

Lamine Yamal ha llegado al Barça por la puerta grande, teniendo en cuenta que se ha convertido en su gran estrella tras poco tiempo y cuando él es realmente joven. Ahora protagoniza todas las crónicas y también ocupa todos los titulares, no solo en la prensa deportiva sino también en las revistas del corazón. Se ha hablado hasta el aburrimiento de su vida sentimental y también de sus salidas nocturnas, que serían cada vez más habituales. Está en la edad de salir, ahora que tiene 18 años, pero pertenecer al primer equipo debería forzarlo a mantener una vida sin excesos y sin tanta discoteca -con los excesos y las pocas horas de sueño que eso suele implicar-. El medio digital Vanitatis dedica un artículo a recordar qué decían sobre él sus familiares el año pasado y cómo está ahora. La vida le ha cambiado radicalmente, está claro. ¿Se ha adaptado bien a esta fama y los halagos constantes o se le ha subido a la cabeza?

El futbolista vive en una mansión increíble, tanto que era la que ocupaban Gerard Piqué y Shakira hasta su separación. Con un sueldo digno de estrella y la cuenta bancaria llena de ceros, últimamente se le ve siempre rodeado de lujo. La casa es enorme para él solo, así que ha propuesto a su primo y un amigo que sean sus compañeros de mansión. Ellos serían sus principales confidentes, los que son conscientes de que la vida social de Lamine es «tan intensa como su talento sobre el césped».

Los detalles más curiosos de la última gran fiesta de Lamine Yamal

¿Cómo describen desde la prensa el día a día del culé? Básicamente, se dedica a «salir de noche«, «ligar» en noches largas «en reservados exclusivos de Luz de Gas» y «con una atmósfera permanente de atención y deseo«. ¿La última gran fiesta? El pasado 13 de noviembre, cuando lo vieron en una fiesta en la discoteca preferida de Joan Laporta: «Cerraron la parte de arriba y se prohibieron los móviles«. ¿Querían impedir que se filtraran imágenes comprometedoras del futbolista?

De esta fiesta se ha sabido que tuvo lugar dos días después de abandonar la concentración de la selección española, así que tenía ganas de divertirse. Rodeado de sus amigos, a esta reunión solo permitieron la entrada de chicas a las que «se las invitaba a todo lo que querían», han podido saber en El Periódico. Una vida «sin freno» que llega después de una infancia muy desordenada. De hecho, algunos medios han llegado a decir que la Masia lo salvó porque con 12 años había perdido hábitos de estudio, de descanso y de nutrición.

Lamine Yamal protagoniza titulares escandalosos desde hace un tiempo | Servimedia

Su actitud está generando rabieta en el vestuario, están filtrando, ya que ven que se le están permitiendo cosas que a los demás no: «Fuentes del Barça señalan que la actitud no siempre gusta a los compañeros y tampoco al entrenador, que se ve con las manos atadas«. Llega tarde, se extiende «más de la cuenta» en las noches de fiesta, tiene distracciones impropias de una estrella… Y lo peor es que el club no deja que el entrenador lo ponga en vereda: «La respuesta interna fue inequívoca, a Lamine no se le castiga sino que se le protege y se le educa para reconducirlo». Cómo acabará este jugador preocupa a más de uno, el tiempo lo dirá.